Segunda edição do CIC Connection mira consolidação no cenário de gestão empresarial

O CIC Connection, organizado pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul, chega à segunda edição com o objetivo de se consolidar como um importante evento voltado à gestão de empresas. O encontro ocorre na próxima quarta (25) e quinta-feira (26), das 14h às 19h, no UCS Teatro. O tema desta edição é O equilíbrio entre o humano e o algoritmo.

A programação reúne 10 palestrantes e oitos painéis que abordam desde economia e inteligência artificial, passando por saúde mental, neurociência e relações intergeracionais. De acordo com Celestino Loro, presidente da CIC Caxias, os assuntos foram construídos em conjunto com as empresas apoiadoras e são um reflexo das demandas diárias enfrentadas diariamente por quem está no comando das empresas.

— Não tínhamos um evento que enxergasse a gestão como um todo, e esse é o objetivo do CIC Connection, se posicionar neste espaço. Que com o passar do tempo consigamos nos firmar em um evento estadual, é a caminhada que queremos. No ano que vem já deve ser um evento estadual, focado em gestão de negócios — explica Loro.

Os ingressos ainda seguem à venda no site do CIC Connection até terça-feira (24), e são esperadas cerca de 700 pessoas, número similar ao da primeira edição, em 2024.

— A expectativa de entrega corresponde com o que fizemos no ano passado, que a régua foi muito alta, a avaliação que tivemos dos convencionais que estiveram foi excepcional, foram unânimes. Esperamos que consigamos cumprir essa missão e um entrega de alto nível.

No primeiro dia, na quarta, o foco será em economia, negócios e tecnologia. A abertura será com um talk show sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal, com Patricia Acioli e Mauro Luis Correa. Sandro Magaldi, coautor do livro Gestão do Amanhã, também marcará presença.

Ao longo do primeiro dia serão quatro palestras, a última delas com Cristiano Kruel, partner e CIO da StartSe. Ele é empreendedor, speaker e mentor que há mais de 30 anos investiga e pratica a inovação. Durante a palestra, apresentará os impactos da inteligência artificial (IA) no mundo corporativo, como cases da sua empresa:

— Vivemos regularmente mergulhados no tema de IA na China, Europa e Vale do Silício investigando e antecipando transformações, o que nos posicionou como referência em desenvolvimento e aconselhamento de executivos e empresas. Pretendo compartilhar no CIC Connection o que nos trouxe até aqui, o que estamos fazendo e o que estamos antecipando sobre esta nova era da IA — revela o palestrante.

Já no segundo dia, na quinta-feira, o foco da programação será o comportamento humano dentro das organizações. Nomes como Elisa Zingano, Alessandra Gonzaga, Eduardo Almeida, Lala Deheinzelin e Silvio Buganelli subirão ao palco.

Serviço

O que: CIC Connection 2025

CIC Connection 2025 Data: 25 e 26 de junho de 2025

25 e 26 de junho de 2025 Horário: Credenciamento – 13h | Abertura – 14h

Credenciamento – 13h | Abertura – 14h Local: UCS Teatro – Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 – Caxias do Sul (RS)

UCS Teatro – Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 – Caxias do Sul (RS) Passaportes à venda: no site do evento

Programação

25 de junho – Foco no Algoritmo / Economia e Negócios

14h20 às 15h20 - Talk show "Equilíbrio entre vida profissional e pessoal - humano e tecnologia", com mediação da jornalista Kelly Matos.

Patrícia Acioli - Diretora de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade I Scania;

Mauro Luis Correia - CEO da HPE Automotores do Brasil;

15h25 às 16h25 - Palestra "Perspectivas para a economia brasileira diante de um mundo incerto"

Fernando Honorato - Chefe-economista I Bradesco;

16h30 às 17h – coffee-break

17h05 às 18h05 - Palestra “Liderança disruptiva - Gestão do Amanhã”

Sandro Magaldi - Escritor, expert em Gestão Estratégica de Vendas;

18h10 às 19h10 – Palestra “Impactos da Inteligência Artificial”

Cristiano Kruel - Partner & CIO I StartSe;

26 de junho – Foco no Humano

14h às 15h05 - Talk show "Saúde mental e inteligência emocional: desafios e possíveis caminhos de equilíbrio", com mediação da mestre em Psicologia Fran Wiczneski

Elisa Zingano - Sócia-fundadora I Realis Pessoas Conscientes Negócios Humanizados;

Alessandra Gonzaga - Diretora Conexão IE;

15h10 às 16h10 - Palestra "Legado e propósito estratégico: como construir empresas que se diferenciam em seus mercados"

Eduardo Almeida - CEO I Ikigai Brasil e palestrante corporativo;

16h15 às 16h45 – coffee-break

16h50 às 18h – Palestra "Os porquês e os ‘comos’ para lideranças de futuro"

Lala Deheinzelin - Futurista, especialista em novas economias e colaboração;

18h05 às 19h15 – Palestra "Gestão humanizada - a neurociência comprova e a liderança transforma"