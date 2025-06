Se projeto de lei for aprovado, ao menos 30 empresas de Caxias podem ser beneficiadas com redução de imposto

Ao menos 30 empresas devem ser beneficiadas diretamente, e outras 5,7 mil indiretamente, com o Projeto de Lei Complementar n° 12/2025, que foi encaminhado à Câmara de Vereadores de Caxias pela prefeitura nesta semana. O objetivo é reduzir a alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) de 4% para 3%, uma queda de 25% de carga tributária para os segmentos de biologia, biotecnologia e química.

Conforme o secretário da Receita Municipal, Micael Meurer, as empresas beneficiadas diretamente são aquelas que trabalham com certificação ISO de produtos transgênicos, além de análises laboratoriais e de alta tecnologia, por exemplo. No entanto, conforme o texto, não se enquadram as empresas que aderiram ao Simples Nacional, que tem regramento próprio estabelecido por legislação federal.