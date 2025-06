Primeiro dia do 2º CIC Connection, em Caxias, traz provocações sobre liderança em contextos complexos e de rumos incertos

Primeiro painel do dia, mediado pela jornalista do Grupo RBS Kelly Mattos, debateu o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional e os desafios da liderança neste contexto Ulisses Castro / Agencia RBS

Nomes que inspiram, transformam e lideram. Assim foram apresentados, no palco do UCS Teatro, os palestrantes do primeiro dia da segunda edição do CIC Connection, que iniciou nesta quarta-feira e segue nesta quinta, em Caxias do Sul.

Já com plateia lotada, o primeiro talk show reuniu Patrícia Acioli, diretora de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Scania, e Mauro Luis Correia, CEO da HPE Automotores do Brasil, empresa paulista. Em pauta, como alcançar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e o papel do líder em promover esta busca no ambiente corporativo.

- A gente aprendeu que é bonito trabalhar muito, mas não é. Buscar o equilíbrio é tentar alcançar sempre a nota 7 e deixar para buscar o 10 apenas naquilo que vale a pena empregar um esforço a mais. Não busquem a todo momento o primeiro lugar no pódio - provocou Patrícia.

Em outra fala inspiradora, Acioli destacou que liderança não se faz via aplicativo de mensagens, mas sim estando o mais próximo possível das equipes:

- A verdadeira liderança se faz por ritual: o bom dia, a visita ao chão da fábrica, a pergunta sobre como vai a filha na escola. O que interessa para a empresa ter um presidente ou diretor inatingível, lá no topo? Que negócio isso gera para a empresa no fim do dia? Cada vez mais o papel do líder é ser um engajador é pra isso ele precisa gerar esse ambiente de leveza e proatividade.

Com cerca de 600 participantes, evento lotou o UCS Teatro Porthus Junior / Agencia RBS

Correia, por sua vez, ressaltou a importância da integração entre lideres e colaboradores no sentido de se ter um ambiente ao mesmo tempo descontraído, engajado e produtivo:

- Equilíbrio não é separar horas de trabalho, horas com a família para ter um tempo de qualidade, depois mais horas de trabalho. O prazer tem de estar em tudo e a felicidade precisa estar também no tempo passado dentro da empresa. Com seriedade, mas com diversão para que todo mundo se sinta à vontade e sendo parte da solução. A maioria da solução para os problemas em uma montadora, por exemplo, sai do chão de fábrica com os operadores. O presidente é só um a mais na equipe.

A sequência do evento teve palestra com o economista chefe do Bradesco, Fernando Honorato, que falou sobre perspectivas para a economia brasileira diante de cenário de cada vez mais incertezas e complexidade. Em sua fala, demonstrou certo otimismo, porém ressaltou que o ano de 2027 deverá ser marcado por um “acerto nas contas públicas” que exigirá a capacidade que o país já demonstrou de construir consensos, a fim de diminuir o tamanho do Estado:

- O Brasil tem a vocação de não se suicidar, de não se atirar do precipício mesmo que flerte com ele muitas vezes. Quando é preciso, consegue forjar consensos na sociedade, como foi com o plano real ou com as reformas recentes, como a trabalhista e a previdenciária. E acho que vamos chegar a novos consensos para fazer a necessária reforma administrativa.

Após uma pausa para o coffee break, foi a vez do escritor e expert em Gestão Estratégica de Vendas Sandro Magaldi apresentar o painel “Liderança disruptiva - Gestão do Amanhã”. Autor de 11 livros de sucesso na área de gestão de empresas, Sandro destacou a importância de fazer as perguntas certas ao invés de se apegar a respostas ineficientes. Como exemplo, citou empresas que não souberam se questionar e sucumbiram, como a Kodak, e outras que cresceram a partir de inquietações, como Amazon, Netflix e AirBnb:

Palestra de Cristiano Kruel abordou a inteligência artificial Porthus Junior / Agencia RBS

- Vivemos num contexto que demanda cada vez mais pensamento original, criativo e inovador, e o líder, que antes era pago para saber todas as respostas e não podia assumir vulnerabilidades, não foi educado para trabalhar nesse ambiente. Ele aprendeu com modelos desenvolvidos décadas ou até séculos atrás, com pouco espaço para as dúvidas. Na realidade atual, a empresa que para de fazer perguntas começa o seu declínio. As empresas precisam cada vez mais deixar de ser aquela que sabe tudo e virar aquela capaz de aprender tudo.

A última palestra do dia, “Impactos da Inteligência Artificial” ficou a cargo de Cristiano Kruel, partner e CIO da StartSe. Um dos primeiros especialistas em Inteligência Artificial no Brasil, Kruel defendeu a importância de não demonizar a tecnologia (no caso, a IA), porque este contexto tem feito com que muitas pessoas que poderiam fazer bom uso da ferramenta estejam desinteressadas em aprender a usá-las:

- Eu estou com 56 anos e vou ao Vale do Silício (nos EUA) desde os 18. Posso garantir que nunca vi um volume de investimento tão alto quanto estou vendo agora. Nós, como empresários, se pararmos de aprender, vamos ficar muito para trás. Nisso, é preciso que mais gente bem intencionada se interesse por utilizar os recursos que a Inteligência artificial oferece, porque a tecnologia nunca fez mal a ninguém. Quem faz mal são as pessoas más. Diante disso, pergunto: o que os times liderados por vocês estão sabendo sobre IA? É hora de entrar nesta nova corrida do ouro.

A seguir, confira a programação desta quinta-feira, segundo e último dia do CIC Connection.

26 de junho – Foco no Humano

14h às 15h05 - Talk show "Saúde mental e inteligência emocional: desafios e possíveis caminhos de equilíbrio", com mediação da mestre em Psicologia Fran Wiczneski

Elisa Zingano - Sócia-fundadora I Realis Pessoas Conscientes Negócios Humanizados;

Alessandra Gonzaga - Diretora Conexão IE;

15h10 às 16h10 - Palestra "Legado e propósito estratégico: como construir empresas que se diferenciam em seus mercados"

Eduardo Almeida - CEO I Ikigai Brasil e palestrante corporativo;

16h15 às 16h45 – coffee-break

16h50 às 18h – Palestra "Os porquês e os ‘comos’ para lideranças de futuro"

Lala Deheinzelin - Futurista, especialista em novas economias e colaboração;

18h05 às 19h15 – Palestra "Gestão humanizada - a neurociência comprova e a liderança transforma"