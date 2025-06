Painel sobre lideranças femininas destaca a importância da união entre as mulheres no mercado de trabalho

Painel ocorreu nesta sexta-feira (06) na Gramado Summit. Da esquerda para a direita: Lisiane, Liana e Caroline. Guilherme Dias / Divulgação

Liderar grandes grupos, equilibrar o pessoal com o profissional e enfrentar o preconceito dentro dos ambientes de trabalho são questões que rodeiam o dia a dia de mulheres empreendedoras. No painel Liderar com propósito: o impacto da mulher que transforma, na Gramado Summit desta sexta-feira (6), a diretora-executiva de Marketing do Grupo RBS e Head do Planeta Atlântida, Caroline Torma, e a Secretária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do governo do Estado, Lisiane Lemos, contaram um pouco dos desafios dos cargos e a necessidade de incentivar mais mulheres em posições de poder. A medição foi realizada pela co-founder da HOC Sports, Liana Bazzanela.

Com 23 anos de empresa, Caroline destacou como a escolha de mudar de carreira, deixando o jornalismo para a área de marketing, foi rodeada de questionamentos, mas que o apoio de sua família foi essencial. Hoje, conta como a própria filha entende seu trabalho e se orgulha do que a mãe realiza.

— Apesar de sentir que às vezes poderia estar passando mais tempo com milha filha, sei que ela, aos 13 anos, percebe a importância daquilo que eu faço e também se inspira. Então, acho que quando tu sabe que precisou fazer renúncias, mas que isso está gerando um exemplo para a tua filha e para as outras meninas que virão, faz muita diferença — destacou Caroline.

Lisiane, que antes de atuar no governo do Estado trabalhava na Microsoft, ressaltou a necessidade das mulheres terem autonomia financeira. Dessa forma, quando surgir a oportunidade de mudar de carreira, a falta de dinheiro não será um impedimento.

— Eu tenho uma grande amiga que é minha consultora de carreira e me ajudou a fazer essas movimentações. Eu lembro de uma frase que ela me disse e me marcou muito: autonomia financeira é autonomia de carreira. Quando você passa emendando um boleto atrás do outro, perder o seu emprego é a pior coisa que pode acontecer. Fiz todo um plano de gestão, e quando o Eduardo (Leite, governador) me fez um convite, eu pude responder que sim ou que não, porque estava preparada e uma rede de apoio que também me ajudaria nessa. Eu acho que se eu tivesse tido educação financeira desde que eu era uma estagiária e ganhava R$ 270, eu teria tomado decisões muito mais inteligentes no futuro até agora — contou Lisiane.

Caroline reforçou a mesma questão, salientando também a necessidade de incentivo a mulheres para estarem em posições de poder.

— Hoje, 100% das lideranças da minha equipe são mulheres e eu acho que parte do meu propósito é puxar outras mulheres para esse lugar e poder realmente ocupar todos os lugares, porque as mulheres têm essa capacidade — salientou a diretora-executiva.

A pauta das diversidades também foi abordada na palestra pela co-founder Liana Bazzanela, que destacou a importância para os negócios. Para Lisiane, espaços com pessoas diferentes trazem bons resultados.

— Representatividade, autonomia dentro dessas mesas de decisão vão fazer com que a gente gere negócios diferentes e tem um impacto — comentou a secretária.

Já Caroline, que também lidera o Planeta Atlântida, citou a questão da inclusão em eventos de grande porte, como foi feito na última edição do festival, ouvindo pessoas com deficiências (PCD) para aprimorar os espaços.

— Chamamos jovens com algum tipo de deficiência para perguntar como podíamos melhorar nesse sentido e foi muito importante poder contar com a percepção deles para direcionar nossas decisões. Conseguimos adaptar todos os nossos espaços e, pela primeira vez, tivemos um patrocinador nessa área, reforçando o poder desse tema com as marcas — relatou Caroline.