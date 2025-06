O desafio da sucessão: empresas familiares da Serra buscam sobreviver por meio das gerações

Pablo e Benildo Perini, da Vinícola Casa Perini, organizam a sucessão familiar sem pressa. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Manter o legado, a identidade e o sucesso de uma empresa ao mesmo tempo em que se moderniza processos, produtos e a cultura interna: a sucessão familiar é um percurso que vai além da transferência de poder e recursos financeiros de uma geração para outra dentro de uma companhia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nove em cada 10 empresas brasileiras são familiares (realidade que se repete em Caxias do Sul, segundo o coordenador da Sala do Empreendedor, Silvio Tieppo) e representam 65% do Produto Interno Bruto no Brasil.

No entanto, a sucessão é um desafio que faz com que muitas empresas não passem da segunda geração. É o que aponta um estudo do Banco Mundial: apenas 30% das empresas familiares chegam à terceira geração e só 15% sobrevivem à sucessão de três gerações.

— Não existe uma receita de bolo, não é um produto de prateleira que as pessoas podem buscar no mercado. São casos muito específicos, extremamente artesanais. Eu sempre digo que o que pode ser o sucesso para uma família, pode ser desastroso para outra. Cada família tem a sua característica, seu legado e, principalmente, seus valores — explica o mestre em Direito e professor da Universidade de Caxias do Sul (UCS) Pablo Perez.

Um dos desafios encontrados pelas empresas é a falta de planejamento. De acordo com o professor, quando se pensa em sucessão do legado patrimonial, é necessário construir um projeto de valores e continuidade.

— Muitas vezes, a gente tem a ideia de sucessão patrimonial como um patrimônio empresarial. Mas há o patrimônio imaterial e intelectual, o modo de fazer as coisas que também tem que ser transmitido dentro de um processo organizado — pontua.

O ideal, conforme Perez, é que as empresas organizem o processo sucessório cedo e mantenham registrado, por meios legais, o patrimônio. Esse é um dos desafios mais comuns para as empresas que buscam a sucessão.

— Dois pontos são superimportantes para isso: um é o alinhamento familiar enquanto as coisas estão bem. Não só dentro da família, como dentro da empresa. No jargão empresarial, nós falamos de empresas estressadas. Essas não são consideradas um bom ambiente para sucessão. Outro é que é muito mais interessante e mais viável, juridicamente, fazer esse processo enquanto as gerações anteriores estão vivas. A gente tem um aspecto de ganho operacional e eficiência tributária. Mas também de manutenção de um legado com regras claras pré-estabelecidas — analisa o professor.

Desafios geracionais

Mestre em Direito e professor da Universidade de Caxias do Sul, Pablo Perez é consultor em processos de sucessão familiar. Ulisses Castro / Agencia RBS

Além do desafio de manter a identidade, o legado e a cultura, sob uma análise moderna e atual, perenizando estruturas empresariais criadas por quem criou a empresa, há o desafio de atrair as novas gerações ao trabalho na indústria, por exemplo.

— Nem todos os filhos de um patriarca querem trabalhar na empresa da família. Na nossa região, por exemplo, que é de indústria de manufatura. Supondo que há um patriarca que constituiu uma pequena metalúrgica e tem filhos. Um desses filhos demonstra interesse em ficar na empresa e o outro filho quer fazer Medicina. Como viabiliza a participação desse filho que está na área da saúde? Ele sendo educado para ser dono sem trabalhar — afirma o professor.

Essa é uma das soluções do modelo de governança sucessória: viabilizar que aqueles herdeiros que não vão trabalhar presencialmente no negócio possam continuar tendo e mantendo a empresa, mesmo de longe.

— Hoje, nós temos uma visão muito deturpada do direito empresarial e das estruturas empresariais. Que a empresa só existe se o sócio-fundador existir. Por exemplo, no mercado empresarial norte-americano, há empresas que estão na quarta, quintaq e sexta gerações e os herdeiros não trabalham na empresa — aponta.

Por isso, é tão importante que os herdeiros desenvolvam conhecimentos e habilidades necessárias para liderar o negócio da família, mesmo fora da cidade.

— Muitas empresas da nossa região são vendidas porque não têm sucessão. Uma pergunta que eu sempre faço aos empresários é: "Você se enxerga sentado nessa mesma cadeira nos próximos 20 anos?" E ele vai dizer que não. Então há três alternativas: vender a empresa, contratar um time executivo que consiga gerir sem a presença do dono ou herdeiros que possam assumir — provoca Perez.

Sucessão sem pressa

Na Casa Perini, a modernização é aliada aos processos tradicionais. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Desde 2019, a vinícola Casa Perini, em Farroupilha, estrutura o processo sucessório. No entanto, o sócio-fundador, Benildo Perini, não estipula um prazo para que a sucessão seja finalizada. A estratégia adotada foi criar um conselho com os dois filhos, Pablo e Franco, e outros três profissionais.

— A sucessão foi algo orgânico desde as origens, porque envolve uma questão familiar, passional. Sem perceber, os sucessores já vão se envolvendo. O meu pai foi filho único, então era o que tinha de opção — contextualiza Pablo.

Nos espaços da vinícola, a relação e o orgulho familiar ficam explícitos: o porão da casa, onde o avô João fazia vinhos artesanais, se tornou uma extensão do salão do restaurante Beatrice, que leva o nome da avó. Os rótulos de vinhos levam o nome e a imagem do pai Benildo, da mãe Maria do Carmo e do sobrinho Matteo.

O processo de sucessão é facilitado porque o patriarca Benildo costuma topar as ideias mais inovadoras e contemporâneas dos filhos, como unir a arte, por meio do grafite, com a tradição do vinho, nos tanques de inox.

— Apesar de haver, obviamente, conflito de gerações, houve pontos de concordância. As mudanças positivas foram determinantes. O pai tem um grande mérito, que apesar de ser uma pessoa já com sua idade, ele sempre deixou inovar, no sentido de deixar provar, pelo menos — orgulha-se Pablo.

Exemplo disso são os passeios de bicicleta pelos vinhedos, chamado de Bike Tour Experience, o espaço renovado para eventos de grande porte e a Vino Run, corrida de três, cinco e 10 quilômetros também pelos vinhedos, com degustação de massas e vinhos. Ideias sugeridas pelos filhos, que foram acatadas pelo patriarca e fazem sucesso.

— Um passo crucial foi a instituição de conselho administrativo. Meu irmão e eu fazemos reportes mais frequentes para a família. Meus pais são as figuras centrais e conseguem perceber detalhes que passam despercebidos. Mas foram percebendo a conquista da confiança e com isso conseguiram desapegar — observa o filho.

Para Benildo, patriarca e fundador da Casa Perini, a sucessão era a opção para manter viva a empresa que construiu nos anos 1970.

— O conselho foi criado pensando em prepará-los. Para que não vire pó o que se fez até aqui. Como tem tanta empresa familiar e até famílias que não se prepararam com os sucessores. Nenhum jovem tem a obrigação de ter esse domínio, mas precisa preparar para o momento em que seja necessário — analisa Benildo.

Preparando as próximas gerações

Cíntia Buzin assumiu o comando da Metalúrgica Buzin em 2011, aos 33 anos. Porthus Junior / Agencia RBS

No caso da metalúrgica Buzin, de Caxias do Sul, o processo sucessório foi traumático. Os filhos Cíntia, Cristiano e Helen precisaram assumir as rédeas da empresa após a morte do pai, Jacir, em um acidente de trabalho em 2011. Mesmo que já trabalhasse na metalúrgica, Cíntia conta que enfrentou desafios burocráticos e pessoais até conquistar o respeito dos stakeholders (partes interessadas, como funcionários, acionistas, clientes, fornecedores e comunidades).

— Nós éramos muito jovens. Meu pai estava muito bem, muito ativo, teria muitos anos ainda de atividades profissionais para trabalhar uma sucessão de uma forma menos traumática. Mas, em virtude do acidente, a gente teve que assumir essa responsabilidade. E, para mim, como mulher numa metalúrgica, assumir uma empresa que já tem um renome, uma credibilidade de mercado e que tinha muito a característica de liderança do meu pai, sinto que, como mulher, foi mais desafiador ainda — relembra.

Na época, a empresa contava com cerca de cem funcionários. Muitos deles não aceitavam a mudança repentina do comando de Jacir para Cíntia, com 33 anos na época. Ela sempre soube que gostaria de seguir os passos do pai, mas não imaginava que o processo seria tão cedo.

— Apesar de nós estarmos sempre muito participativos dentro da empresa, existiu uma barreira muito grande. Os três primeiros anos foram muito difíceis. O mercado desconfiava da nossa capacidade. Como é que tu manténs a credibilidade de um negócio que, até então, estava sendo tocado pelo seu Jacir Buzin e, a partir de hoje, está sendo tocado pela Cíntia Buzin? Demorou um longo tempo, mas dei um pouquinho mais a cara da juventude, da modernidade, da tecnologia — orgulha-se a diretora da empresa.

Junto do processo de sucessão, os irmãos modernizaram processos, equipamentos e a cultura empresarial, sem perder a essência do que foi criado pelo pai.

— A gente sai de uma gestão de comando e controle, onde meu pai mandava e as pessoas obedeciam, para uma gestão mais participativa, até pelas mudanças geracionais. Hoje, 14 anos depois, a empresa está muito mais a cara da gestão da segunda geração do que do meu pai — observa.

Nos dois primeiros anos de sucessão, os irmãos também enfrentaram dificuldades burocráticas, porque o pai não tinha inventário. As mudanças de nome em contratos e contas bancárias, por exemplo, após a morte do pai, tornaram o processo mais lento.

— Nós tivemos muitos problemas financeiros nesse período, porque tudo estava no nome do meu pai. A gente precisava fazer o inventário até para a gestão da empresa. A gente não estava preparado. Não pensava nessa possibilidade como hoje a gente pensa — afirma.

É por isso que, agora, os irmãos já planejam a sucessão com calma e instrumentos jurídicos adequados para as próximas gerações. A filha, Nicole, por exemplo, já manifestou interesse em seguir com os negócios da família e, por isso, já está sendo preparada para quando o momento chegar.

— A gente não quer que a terceira geração sofra o que nós passamos. A gente tem alguns sobrinhos que já são mais velhos, que já conseguimos dialogar sobre o assunto. Minha filha já está trabalhando aqui há três anos. A intenção é ela passar por todas as áreas, talvez atuar fora da empresa durante um período até para também ganhar mais experiência e fazer toda a parte de documentação, deixar tudo preparado para que um dia, eles não sofram o que a gente sofreu — projeta a empresária.

O desafio de manter a essência

Representante da quarta geração da família a administrar o negócio, Pedro Horn Sehbe chegou ao comando das Lojas Magnabosco em 2016 com o desafio de se comunicar e tornar a magazine, que completa 110 anos em 2025, atrativa às novas gerações, sem perder a essência que a conecta com a tradição da cidade.

Pedro Horn Sehbe representa a quarta geração à frente das Lojas Magnabosco. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Esse processo começou por volta de 2015 e eu assumi como CEO em junho de 2016. Teve um tempo em que participei do conselho de administração de um modo bastante ativo, acompanhando a situação da empresa e também já tendo para mim uma visão muito clara do que precisava ser feito na época — relembra Sehbe, que foi convidado pela avó para integrar o conselho.

O desafio era manter a identidade da empresa e a identificação com quem já era cliente e, ao mesmo tempo, aproximar as novas gerações e tornar a loja atrativa.

— Quando assumi, existiu uma certeza muito grande da questão de preservação de legado. Se tinha uma consciência, tanto em família, quanto em equipe, de que o posicionamento da empresa precisava mudar. A gente precisava achar uma nova maneira de se tornar relevante, principalmente para as novas gerações, sem perder o vínculo com as gerações mais antigas que eram as gerações que tinham um referencial e um carinho maior com a marca — explica.

Com experiência de estudos e trabalho na França, o sucessor teve liberdade para colocar em prática o que viu e aprendeu na Europa: agregar marcas de luxo e peças de qualidade com preços acessíveis no mesmo ambiente, decorar a loja para datas especiais e usar o espaço e influência para promover eventos culturais.

— Na França, eu me envolvia muito com o relacionamento com as grandes lojas de departamento, como o Lafayette, Le Bon Marché e El Corte Inglés. Esse modelo que nós trabalhamos hoje é uma versão brasileira dessas grandes lojas de departamento europeias, que são muito mais do que lojas, são parte da cidade. Ninguém que visita Paris deixa de ir ou no Le Bon Marché ou no Lafayette, que são esse varejo tradicional de mais de 100 anos e que souberam se reinventar e se manter relevante para os novos tempos — afirma.

Com essa inspiração, a partir de 2016, quando Pedro assumiu como CEO da loja, busca renovar o vínculo comunitário da esquina que faz parte da história dos caxienses.

— Conseguir restabelecer, resgatar e preservar esses vínculos afetivos da marca com a comunidade é um grande desafio. A gente busca estratégias para que isso ocorra: o espetáculo de Natal, a criação do laboratório Magnabosco, decorações no Dia dos Namorados e Páscoa — aponta o sucessor.

Apesar do desafio de mudar o posicionamento da empresa familiar centenária, Sehbe considera que a liberdade foi primordial para que a sucessão tivesse êxito:

— O grande mérito dessa sucessão foi o desapego de quem aqui estava de entender que já não queria mais estar e a liberdade de quem entrou. Eu entrei com uma noção muito clara do que precisava ser preservado enquanto legado e valores empresariais. É uma coisa que não fui eu que construí. Esse carinho que a comunidade e que os funcionários têm pela empresa é uma coisa que está no DNA, isso eu tinha certeza que precisava ser preservado — analisa Sehbe.

No campo, incentivo da família é fundamental

Jaqueline Thomé e Felipe Vieira, ambos de 21 anos, seguiram os passos da família na agricultura. Ulisses Castro / Agencia RBS

O casal de jovens agricultores Jaqueline Thomé e Felipe Vieira, ambos de 21 anos, soube desde cedo que seguiria o trabalho dos pais no campo. Os dois moram em Fazenda Souza, distrito de Caxias do Sul, e, junto dos pais, cultivam maçã, pera, caqui, ameixa e pêssego.

Desde a infância, lembram de ajudar a família nas tarefas simples, ou de acompanhar, dentro de um cesto, pai e mãe colherem os frutos. A influência fez com que os dois escolhessem seguir os passos da família e fizessem a sucessão no campo.

— Nós dois nascemos na agricultura. Então, eu acho que é uma coisa que vem de dentro. Eu não acho que, em algum momento, a gente fez uma escolha de "vamos sair ou vamos ficar". É uma coisa muito da nossa raiz — conta Jaqueline.

Conforme os anos passavam, durante a adolescência, os pais dos dois foram confiando tarefas e responsabilidades aos filhos: podas, colheitas, até guiar trator ou colheitadeira, quando mais velhos. Isso tudo fez com que a vontade de seguir com o que foi criado pela família aumentasse:

— A gente sempre recebeu muito incentivo. Da família mostrar o quanto é bonita a vida no campo, o quanto é bonito produzir alimento para a cidade. Sempre incentivando a gente a gostar de estar aqui e a ficar, também, trabalhando com isso. Eu vejo que é mais importante, porque tem muitos colegas nossos que não ficaram no campo por conta dessa falta de incentivo, de dar os pequenos passos: deixar a pessoa dirigir um trator, deixar a pessoa tomar conta de uma planta — reflete Jaqueline.

A sucessão iniciou, de fato, quando os dois frequentavam a Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha (EfaSerra). Um dos maiores incentivos foi uma atividade em que cada aluno precisava cuidar de um pedaço de terra.

— Isso foi ajudando a gente a entrar na propriedade e começar a mostrar o nosso serviço. Quando a gente entrou na escola, o pai e a mãe foram vendo que era certo que a gente ia ficar. Então, ali foram dando incentivos a mais. Dando um salário para apoiar e, também, mais liberdade — lembra Felipe.

Apesar do desafio geracional, os dois observam que os pais foram receptivos às novas ideias. Uma delas, por exemplo, foi sugerida por Felipe, quando tinha 18 anos. Ele considerava que o valor recebido pelas frutas vendidas na época era pouco e sugeriu ao pai, Gilvane Vieira, que embalassem a mercadoria na propriedade, o que trouxe à família um novo mercado consumidor que paga melhor pelos frutos.

— A gente vendia para outro atravessador embalar e vender. Eu achava que a gente não ganhava o justo do nosso produto. Disse para o pai: "eu acho que a gente deveria começar a embalar. Mesmo que dê mais serviço, mas a gente faz e agrega um valor na nossa fruta". Mas foi (um processo) bem gradual, ainda mais quando mexe com o dinheiro. É uma responsabilidade grande. E na época eu tinha uns 18 para 19 anos — relembra.