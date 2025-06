Na Gramado Summit, influenciadora e jornalista Mônica Salgado conta como combina conteúdos sobre moda e política nas redes sociais

Lauren Pfeiff (à esquerda), Alexandra Zanela e Mônica Salgado participaram de painel. Renata Oliveira Silva / Agência RBS

Conhecida por sua trajetória à frente da revista Glamour Brasil e pelo posicionamento político alinhado à direita nas redes sociais, a jornalista e influenciadora Mônica Salgado foi uma das atrações de destaque da Gramado Summit nesta quarta-feira (04). Pela segunda vez no evento, nesta edição ela participou do painel Quando o Conteúdo Vira Conexão Real, ao lado da influenciadora gaúcha Lauren Pfeiff.

No encontro, mediado por Alexandra Zanela, diretora de relacionamento e conteúdo da Padrinho Conteúdo, as convidadas discutiram como usam as redes sociais para se conectar com o público a partir de suas experiências pessoais. Mônica falou sobre a decisão de levar temas políticos para os conteúdos digitais, mesclando opinião e estilo de vida.

— O influenciador tem isso, ele espetaculariza a sua vida. A vida dele é um espetáculo. Claro que tem gente que revela diretamente tudo e tem gente que é um pouco mais discreta. Cada um tem o seu limite, mas a comunidade quer ver. E você só gera conexão real se você mostrar esse lado mais vulnerável, esse lado mais familiar, mais humano — comentou.

A jornalista contou que a transição da moda para temas mais politizados ocorreu de forma natural, a partir da vivência na criação da Glamour. A proposta de humanizar os bastidores da redação, com perfis públicos de toda a equipe, já era um indicativo da nova era da comunicação digital. Ela destaca que sempre prezou por "dar um rosto" em materiais online.

— Quando surgiu a Glamour, em 2012, ela já era uma revista muito digitalizada. A leitora queria saber quem estava por trás da notícia. Quando saí, em 2017, já era uma pessoa online — lembrou.

O interesse por política ganhou força durante a pandemia. Segundo Mônica, o período despertou inquietações que passaram a ser compartilhadas com o público por meio de vídeos opinativos.

— Sempre trabalhei com moda, até que veio a pandemia. Eu acho que despertou alguns insights na gente, fez com que a gente questionasse muitas coisas. Nesse momento, tinha toda aquela questão da compra ou não da vacina, artista tem ou não que se posicionar e eu comecei a ficar indignada com algumas coisas, queria colocar aquilo para fora, então comecei a fazer vídeos um pouco mais opinativos — relatou.

Mônica conta que chegou a perder trabalhos por causa dos vídeos, mas que isso somente fortaleceu a sua decisão.

— Eu tive alguns dessabores, cancelamentos. E aí a coisa só foi escalando e evoluindo. Até um ponto em que isso se tornou um pilar importante do meu trabalho. Hoje, falar de política é uma coisa que me dá prazer. Eu consumo muitas notícias sobre a situação do nosso país. Então, dividir isso com as pessoas e com pessoas que normalmente não acompanham política é muito legal.

Sobre a participação no evento, Mônica destacou a relevância de discutir o papel dos influenciadores de forma mais ampla.

— As redes sociais não são mais só um tema de influenciadores e marcas. Estão presentes em todos os setores. É fundamental que eventos abram espaço para esse debate — concluiu.