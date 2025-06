Gramado Summit terá edição na Argentina em 2026

No palco, o CEO Marcus Rossi.

Durante a abertura da 8ª Gramado Summit nesta quarta-feira (4), o CEO Marcus Rossi anunciou a data do evento de 2026 na Serra e uma nova edição na Argentina.

— As grandes empresas agora começaram a estar na Gramado Summit e a gente vai focar nos negócios melhores para fazer esse país funcionar ainda mais. Eu fortemente acredito que o próximo Mark Zuckerberg não precisa morar nos Estados Unidos. Ele pode ser brasileiro, ele pode também ser CPF. Eu tenho certeza absoluta que movimentos como a Gramado Summit empoderam o empreendedor brasileiro.

Rossi também destacou como a Gramado Summit alcança muitos públicos e que é um espaço aberto para todas as ideias.

— São 353 palestrantes vindos de todas as regiões do país pra falar sobre inovação, independentemente de como ela pode contribuir. O importante é que aqui a gente debate ideia, não pessoas — disse Rossi.

O CEO do evento aproveitou o espaço para anunciar a Gramado Summit 2026, do dia 6 a 8 de maio. Além disso, lançou uma edição em Córdoba, na Argentina, ainda sem data definida. Rossi revelou que o objetivo é expandir a marca para o mundo:

— A gente sempre teve vontade de levar a marca da Gramado Summit para os quatro cantos do mundo, e eu sinto muita falta ainda de um evento genuinamente latino-americano que conecte essa potência que a gente tem aqui no Sul — explica.

"Quem gera emprego nesse país mesmo é a pequena e média empresa", diz Luiza Trajano

A presidente do conselho administrativo da Magazine Luiza, Luiza Trajano, abriu as atividades na Arena Magalu, trazendo um pouco da sua história. Em coletiva de imprensa um pouco antes de subir ao palco, Luiza elogiou o evento e a sua importância para o mercado, principalmente para o pequeno e médio empreendedor.

— Acho muito importante para o mercado esse evento. A Magazine Luiza está muito junto com ele (Marcus Rossi) nesse evento, porque inovação é uma coisa que, hoje, não tem como ficar sem. E o Summit está trazendo muito o pequeno e o médio empresário para entrar nesse mundo do digital, da inteligência. Quem gera emprego nesse país mesmo é a pequena e média empresa. Então eu sempre apoio muito esses eventos — salientou.

O governador Eduardo Leite estava previsto para dar uma palestra sobre Tecnologia e Inovação para Retomada Econômica e Resiliência Climática no RS, no entanto não conseguiu pousar com o helicóptero em Gramado e sua participação foi cancelada.