Feira de inverno pretende movimentar R$ 6 milhões em Flores da Cunha

Vem aí mais uma edição da feira de inverno de Flores da Cunha e, nesse ano, com mais de 30 estandes dedicados ao comércio de malhas e confecções com preços diretos de fábrica. O evento está marcado para ocorrer do dia 28 de junho até 13 de julho, aos sábados e domingos, das 10h às 19h, no Parque da Vindima Eloy Kunz.