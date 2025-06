ExpoSegh, que ocorre em Caxias em setembro, abre inscrições de visitantes

Estão abertas as inscrições para visitar a 7ª ExpoSegh, feira de negócios voltada aos segmentos de gastronomia, hotelaria e turismo da Serra. O evento ocorre das 14h às 21h, nos dias 1º e 2 de setembro, no Centro de Feiras e Eventos do Parque Festa da Uva, em Caxias do Sul (RS), e deve reunir mais de 80 expositores.