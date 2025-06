Desempenho negativo de 4,2% da  indústria e 1,8% do comércio impactam economia de Caxias do Sul em abril

Os dados foram divulgados na terça-feira (10) por representantes da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) e Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Caxias). Ulisses Castro / Agencia RBS

Em comparação a março de 2025, a economia de Caxias do Sul recuou -1,7% em abril. A retração foi puxada, principalmente, pelo desempenho negativo da indústria (-4,2%) e do comércio (-1,8%), enquanto que o setor de serviços teve alta de 3% no mesmo período.

Apesar desses índices, quando se leva em conta o acumulado de 12 meses, o município apresenta crescimento de 3,5%. Nesse quesito, o setor de serviços se destaca com alta de 9,5%, enquanto que a indústria (1,2%) e o comércio (0,6%) mostram sinais de estagnação.

No acumulado dos quatro primeiros meses de 2025, o levantamento deixa claro que o cenário da economia caxiense é de desaceleração. De janeiro a abril deste ano, a indústria apresenta retração de 4,5% e, o comércio, de 0,2%. Já os serviços acumulam crescimento de 5,9%, contribuindo para que o desempenho geral da economia caxiense, neste ano, registre queda mais moderada, de 0,7%.

— A gente traz uma sinalização clara de um desaquecimento da economia de Caxias do Sul. Ou seja, vamos crescer em ritmo menor, essa é a nossa expectativa. O que pode mudar isso, futuramente, são alguns efeitos da safra agrícola, algumas linhas de crédito, principalmente o agro que mexe bastante com a nossa indústria aqui. Porém, o juro é muito alto. O investidor, o produtor, o industrial, ele acaba não investindo, o que adormece um pouquinho mais a nossa economia local — esclareceu o diretor de Planejamento, Economia e Estatística da CIC Caxias Tarciano Mélo Cardoso.

*O quadro reúne os dados resultantes de diversos levantamentos, que analisam cada setor com base na respectiva representatividade na economia do município, por isso, não cabe neste quadro fazer o cálculo dos valores das colunas para se obter o resultado final do respectivo mês em questão, no caso, abril de 2025. CIC Caxias / Divulgação

Exportações e importações também registram queda

Em relação ao comércio exterior, também houve retração em abril. As exportações caíram 9,1% e as importações, 15,9% em relação ao mês anterior.

Sendo que, uma das questões que envolvem esse setor são as taxas e a batalha comercial entre grandes potências, como os Estados Unidos e China. O diretor Tarciano salientou que o efeito das tarifas impactam a economia de Caxias, mas não de forma direta.

— Diretamente tem efeito das tarifas, mas a economia de Caixas vive muito mais em cima do setor do agronegócio. Eu acredito que o nosso setor industrial é muito mais impactado pelos juros altos (do que pelas tarifas internacionais) — comentou Tarciano.

Ainda assim, o saldo da balança comercial cresceu 4,4% na comparação mensal e 254,8% frente a abril de 2024. No acumulado de 12 meses, o superávit comercial da cidade teve crescimento de 2,1%.

Vendas abaixo da expectativa na Páscoa impactaram o setor do Comércio, diz CDL Caxias

Conforme o CDL, a retração do comércio de -1,8% em abril, em ralação a março, teria sido causada pela baixa movimentação na Páscoa.

— A Páscoa não foi "aquilo", mas a gente espera, sinceramente, que por causa do Dia das Mães possamos ter um sinal positivo nas vendas (na estatística de maio). Então, a gente espera que no segundo semestre nós consigamos recuperar ou, pelo menos, manter o atual nível de atividade, que é muito importante — destacou o assessor de Economia e Estatística da CDL Caxias, Mosár Leandro Ness.

Mosár explicou ainda como o segundo semestre também deve ser mais positivo devido a população já ter feito o pagamento de outros tipos de impostos, como IPTU e IPVA.

— No primeiro semestre tem uma característica. Nós passamos cinco meses pagando a maior parte dos impostos e seguros e, enfim, todas as taxas. Então, a renda das pessoas é menor e tudo isso tira dinheiro de circulação. Tradicionalmente, no segundo semestre, as vendas tendem a ser melhores e o movimento tende a ser melhor em função disso — ressaltou o assessor.

Ramo duro sente impacto

As vendas no ramo duro, referente aos bens duráveis, também foram responsáveis pelo desempenho negativo do comércio. Houve retração de -3,57% em abril, na comparação com março, e queda de -1,76% no acumulado do ano. Em 12 meses, porém, a alta está em 0,45%.

O único segmento com desempenho positivo no ramo duro foram os materiais de construção, que avançou 2,73%.

Segmentos mais afeitados:

Eletrodomésticos, móveis e bazar (-7,19%)

Informática e telefonia (-6,94%)

Materiais elétricos (-4,54%)

Óticas, joalherias e relojoarias (-3,57%)

Automóveis e autopeças novos (-3,12%)

Implementos agrícolas (-1,52%)

Por outro lado, o ramo mole (bens não duráveis) teve expansão de 3,10% em abril, acima dos 2,14% de março. O acumulado do ano registrou alta de 4,30%, e nos últimos 12 meses de 1,05%.

O resultado negativo foi registrado em farmácias (-6,37%) e livrarias, papelarias e brinquedos (-4,28%).

Segmentos com melhor desempenho:

Vestuário, calçados e tecidos (7,68%)

Produtos químicos (4,24%)

Mercado de trabalho segue com saldo positivo