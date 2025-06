Contar histórias e mudar vidas: os motivos que tornaram a Vakinha o maior site de doações do Brasil

"O brasileiro é muito solidário". Essa foi uma das frases de Flávio Steffens, um dos sócios da Vakinha, a maior plataforma de vaquinhas online do Brasil, para explicar o impacto do site em causas sociais e campanhas de arrecadações no país . Na Gramado Summit nesta quinta-feira (5), Flávio contou um pouco da história da empresa, destacando algumas das ações que mais movimentam as doações, como a da época das enchentes no Estado, que gerou mais de R$ 54 milhões em uma semana.

— Essa campanha foi muito marcante para nós. Já tinha tido, em setembro (de 2023), as enchentes no Vale do Taquari, então a gente já estava mais ou menos preparado para atuar quando houvesse uma nova catástrofe, para poder ter uma resposta muito rápida. E exatamente no dia 1º de maio (de 2024), colocamos a campanha no ar, com o nome "A maior campanha solidária do Rio Grande do Sul". Achávamos que ia ser uma campanha muito grande, pensamos: vamos arrecadar em torno de R$ 3 a 5 milhões e aí aconteceu o seguinte, no sétimo dia a gente bateu em R$ 54 milhões — relembrou.