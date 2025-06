Conheça a empresa vencedora da Batalha das Startups da Gramado Summit 2025 

De acordo com o diretor de operações da Ventures e organizador das batalhas, Guilherme Kudiess, a atividade contou com quase 50 startups inscritas. Dessas, 12 foram classificadas e precisaram apresentar seus negócios para os investidores da empresa e como os parceiros , que são o banco BRDE, a Amazon Web Services (AWS) e a Osten Move. A partir dessa apresentação, cinco tornaram-se semifinalistas e, após uma nova rodada, restaram três vencedoras .

— A empresa nasceu em 2019 dentro de um grupo educacional, que acabou cessando as atividades em 2023. No mesmo ano, saímos de um time de 45 pessoas para um de cinco. Então, começamos a trabalhar e a empresa saiu de 800 para seis mil clínicas em dois anos e meio. Foi um crescimento interessante, porque a gente entendeu o problema que esses profissionais têm dentro das clínicas e como eles não queriam mais soluções que burocratizassem ainda mais a vida deles. A gente simplificou os processos — explicou Oliveira.

— No ano passado, "batemos na trave". O produto não estava ainda tão maduro, estávamos com metade da base que a gente tem hoje, faltando algumas partes importantes e naquela vez recebemos feedbacks valiosos dos mentores. Ainda teve toda a questão das cheias, o que dificultou muito os processos, mas seguimos com o projeto, continuamos focando em gerar cada vez mais valor para esses profissionais da saúde. Mais que dobramos a nossa base, voltamos para cá com uma nova proposta de valor e aí sim, depois de três rodadas, a gente consegue sair daqui campeão e coroando um projeto que é feito por muitas mãos — celebrou Tiago.