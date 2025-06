Com maior público da história, ExpoBento e Fenavinho geram R$ 60 milhões em negócios durante 11 dias, em Bento Gonçalves

Já consolidadas no calendário de eventos da Serra, ExpoBento e Fenavinho de 2025 chegaram ao fim neste domingo (22). A 33ª edição de uma das maiores feiras multissetoriais do país e a 20ª Festa Nacional do Vinho reuniram mais de 280 mil visitantes, o maior público da história, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Foram 515 expositores — outro número recorde — e uma estimativa de movimentação de R$ 60 milhões em negócios — expectativa 10% superior a inicialmente prevista.