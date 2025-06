Com foco em sustentabilidade, Startup Weekend Caxias do Sul se inicia nesta sexta-feira

Caxias do Sul se prepara para receber a 14ª edição da Startup Weekend, na Conexo, na próxima sexta-feira (6), sábado (7) e domingo (8). Para este ano, o tema é a sustentabilidade, e os participantes terão 54 horas para criar suas startups. Não há mais ingressos à venda.

Com 120 participantes e 15 mentores confirmados, o evento reúne pessoas com diferentes formações e níveis de experiência, que se dividem em equipes para transformar ideias em modelos de negócio viáveis. Ao longo dos três dias, os grupos são orientados por profissionais de áreas como tecnologia, gestão, meio ambiente e inovação.

A escolha pela temática sustentável tem relação direta com o contexto local. No ano passado, a edição precisou ser adiada em virtude da tragédia climática. Agora, em 2025, aproveita da Semana Municipal do Meio Ambiente, que segue até a quinta (5). Assim, o Startup Weekend busca discutir como inovação e sustentabilidade podem caminhar juntas na criação de novos negócios.