Com 300 palestras e 500 expositores, Gramado Summit espera atrair mais de 20 mil pessoas

A programação promete ser intensa durante os três dias do evento que reúne nomes influentes e muita inovação Gramado Summit / Divulgação

Um evento com muita inovação e networking: essa é a promessa da 8ª edição do Gramado Summit que começa nesta quarta-feira (4) e segue até sexta-feira (6), no Serra Park. Os ingressos ainda estão à venda, a partir de R$ 2 mil. A expectativa de público é de mais de 20 mil pessoas.

Considerado um dos maiores encontros de inovação e empreendedorismo da América Latina, a edição terá aproximadamente 300 palestras, que serão realizadas em sete palcos oficiais de conteúdo, bem como 500 expositores de diversos segmentos na Feira de Negócios.

Durante os três dias de programação, ocorre um matchmaking que vai reunir dezenas de empresas na Arena New Ventures. Organizada no formato de rodadas de negócios, a iniciativa promovida pela Ventiur Smart Capital promete colocar até 45 investidores e corporações diante de 100 startups, que terão a oportunidade de apresentar negócios a empresas que estão dispostas a investir em soluções inovadoras.

Para o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi, impulsionar negócios é um dos pilares da atividade.

— Tudo o que mais queremos é sempre promover novos negócios, seja através de conteúdos, networking ou até mesmo na promoção do turismo local. Ter essa oportunidade de forma direta é um prazer imenso para nós — comentou.

Segundo Sandro Cortezia, CEO da Ventiur Smart Capital, a estrutura da Arena está preparada para realizar até 450 reuniões de negócios. Ou seja, cada investidor ou corporação deve fazer, em média, 10 reuniões durante o evento.

Destaques para a Nanotecnologia

Um dos temas abordados no evento é a nanotecnologia, um tipo de estudo que analisa como controlar a matéria em nível de átomos e moléculas, criando novos materiais e tecnologias usados em diversas áreas. Na quinta-feira (5), ocorre o painel "NANO RS: Inovação em Escala Atômica", no Palco Insurgente, reunindo especialistas, investidores e empresários para falar do impacto da nanotecnologia, deep tech e materiais críticos no mercado global.

— A revolução que a nanotecnologia traz em termos de novos materiais, medicina e química, entre outros, vai transformar radicalmente o que conhecemos. É uma destruição criativa, que definirá novas oportunidades e vencedores — projetou o presidente do Parque Tecnológico do Prado (PradoTech), Carlos Johannpeter.

Johannpeter investe em startups que trabalham, por exemplo, com biossensores capazes de fazer a leitura eletrônica de diagnósticos a partir de uma gota de sangue – como exames de glicemia, só que com múltiplos resultados.

Palestrantes influentes

Um dos intuitos da Gramado Summit também é incentivar novos insights para os participantes. Com isso, busca trazer pessoas influentes de diversas áreas para palestrarem. Nesta edição, alguns dos convidados são Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração da Magazine Luiza, Ice Blue, rapper dos Racionais MC's, e Rodrigo Faro, apresentador de TV, além de executivos da Renner, Google e O Boticário.

Outra palestrante que deve lotar o espaço principal é a gaúcha Mari Krüger. Sucesso nas redes sociais, ela é bióloga de formação e ficou famosa depois de, de forma didática, desmistificar mitos "vendidos" por influenciadores, como os chamados produtos "wellness" (gominhas pra crescer cabelo, super cafés, etc).

Na parte da música, Tília, filha do Dennis DJ, participará da edição para falar sobre a importância de estar em plataformas sociais que não são tão óbvias – como a Twitch. Ainda, o cantor Naldo Benny, que viraliza na internet contando causos tão curiosos quanto duvidosos, também vai falar sobre como se reinventou nesses 25 anos de carreira.

Nomes ligados ao esporte também marcarão presença. É o caso do carioca Bob Burnquist, considerado a maior referência do skate no Brasil. Ele vai contar a história da carreira e apresentar a nova fase do seu novo projeto, Farmaleaf, uma plataforma que usa inteligência artificial e ciência para promover o bem-estar.

Além disso, os participantes poderão ouvir insights do fundador da Reserva, Rony Meisler, que é destaque no mundo da moda brasileira. E da diretora de marketing da ASICS, Constanza Novillo.

– Ela vai trazer o tema do esporte ligado diretamente às nossas áreas de conteúdo, que é uma ótima forma de ensinar sobre empreender em diferentes setores – conta o CEO Marcus Rossi.

Já na parte da cultura geek do evento, os participantes poderão desvendar diversos mistérios da área com Diego Martinez, general manager da Riot Games no Brasil, Ana "Anyazita" Muniz, narradora finalista do prêmio eSports Brasil, o criador e atores da série do Globoplay, Dr4gon e Hui Jin Park, mestre em Design Studies – Applied Imagination for Creative Industries pela Central Saint Martins, Londres.

E, para descontrair ao mesmo tempo que traz conhecimento, a Gramado Summit terá Cátia Damasceno. A sexóloga também fará a palestra de encerramento do evento. Confira a programação completa aqui.

Pontos de encontro na Gramado Summit:

Arena Magalu

A Arena Magalu é o palco principal do evento, com capacidade para receber até duas mil pessoas sentadas. O espaço tem palestras focadas em negócios, mercado, futuro e liderança.

Palco Divergente

Promete ser o espaço "para o pensamento crítico, criativo e contra-hegemônico".

Palco Insurgente

Segundo a organização, é dedicado "às pessoas que questionam o óbvio e rompem padrões, dando início a novas ideias e movimentos. Nele, é possível acompanhar palestras de líderes, criadores independentes e diversos profissionais que estão transformando o sistema e expandindo fronteiras. "

Palco Share

O palco Share é voltado ao marketing, à comunicação e ao branding para profissionais que desejam se manter por dentro das novidades relacionadas a temas como tendências em conteúdo, influência, estratégia de marca e comportamento digital.

Palco Negócios Conscientes Sicredi

As palestras realizadas neste palco discutem formas de desenvolver negócios com base em sustentabilidade e bem-estar coletivo. O objetivo é debater o capitalismo responsável, reforçando a importância de ações de ESG, da busca por propósito e do impacto social.

Palco Geek

Espaço que recebe discussões sobre a expansão da indústria e cases de inovação.

Arena New Ventures

Empresas, startups e investidores se encontram na Arena New Ventures, um palco focado em fomentar negócios e oportunidades. Profissionais podem trocar experiências reais sobre crescimento enquanto acompanham pitches, competições de startups e rodadas de negócios e investimentos.

Espaço Business

Está sendo organizada uma área especial para reuniões e rodadas de negócios. Haverá também opções de locais para realizar ligações e encontros em estandes especiais.

Treinão Gramado Summit x Gramado ao Ar Livre

Para fazer uma pausa antes da maratona de conteúdo, a programação contará com um treino aberto de corrida ao ar livre no Lago Negro, na quinta-feira (5), às 6h30min. As inscrições são gratuitas pelo link.

Serviço: