Caxienses devem gastar em média R$ 280 com presente do Dia dos Namorados

Jocelaine Hoffmann diz que para o Dia dos Namorados muitas mulheres procuram estar de roupa nova para o jantar ao lado do seu amor. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Corações espalhados pelas vitrines indicam que é tempo de presentear. Celebrado na próxima quinta-feira (12) o Dia dos Namorados pode injetar até R$550 milhões na economia gaúcha, segundo projeção da Federação das Câmaras de Comércio e de Serviços do Rio Grande do Sul (FCCS).

Em Caxias do Sul o movimento nas lojas é aguardado com mais intensidade para as vésperas da data. Por enquanto, os comérciantes colocam em evidência os produtos mais procurados por quem deseja presentar.

De acordo com levantamento da CDL Caxias vestuário e acessórios são os itens preferidos de 26,3% do público ouvido pela pesquisa anual do Núcleo de Informações de Mercado, que projeta as vendas na data, a última comemorativa do primeiro semestre.

O contingente que pretende ir às compras nesse ano aumentou, passou para 46% em 2025, em um aumento de 6,7% na comparação com 2024. Itens de beleza, calçados e flores completam a lista das intenções de compras.

No entanto não é só para presentear que o comércio percebe o aumento no movimento. De acordo com Jocelaine Hoffmann, gerente da Danska, loja de vestuário feminino na Avenida Júlio de Castilhos, muitas mulheres procuram estar de roupa nova para jantar com os namorados.

— Vendemos muitos looks para o dia, vendemos para a mulher se arrumar para data. E ela não costuma olhar preço, se gostou levou. Para presentes o movimento é no dia, na quinta-feira deve ser o melhor deles.

Em Caxias, ainda segundo o levantamento da CDL, o gasto médio nas lojas será de R$286,30 por consumidor. O aumento é de 10,8% em comparação com o ano passado. O ticket médio caxiense é maior que a nível estadual, o levantamento da FCCS apontou que no Estado as compras devem ficar em torno de R$ 450 por casal, ou seja, R$ 225 por pessoa.

Marisete Brandão vê na chegada do frio uma oportunidade a mais para vender peças de inverno neste Dia dos Namorados. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

"As pessoas não deixam de presentear"

Há poucos dias da data, o movimento ainda é discreto, mas muito aguardado pelos comerciantes que entendem o Dia dos Namorados como uma oportunidade para apresentar as novidades do inverno, principalmente com a expectativa de o frio se intensificar nesta semana.

Na Reggla, também na Avenida Júlio de Castilhos, casacos e pantufas são as apostas da gerente Marisete Brandão para quem tem diferentes projeções de gastos com o presente.