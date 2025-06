Capivaras nos pés e pantufas para sair na rua: como o frio estimula vendas de produtos tradicionais e das novidades da estação na Serra

Comércio de Caxias do Sul já sente os efeitos positivos nas vendas de frio. Ronei Sá / RBS TV

Com a chegada do frio intenso à Serra gaúcha, o comércio de Caxias do Sul já sente os efeitos positivos nas vendas. Lojas do Centro apostam em vitrines temáticas com produtos que ajudam a enfrentar as baixas temperaturas:

— Nosso foco agora é o frio. Pantufas, mantas, luvas... Quanto mais baixa a temperatura, melhor para as vendas — afirma Lilian Aver, vendedora de uma loja na Avenida Júlio de Castilhos.

Entre os itens mais procurados, as pantufas com estampa de capivara se tornaram o carro-chefe e precisaram ser repostas no estoque.

— É um sucesso! Vendemos para todos os públicos, homens e mulheres. Está bombando — diz Lilian.

Pantufas com estampa de capivara se tornaram o carro-chefe em uma loja de Caxias do Sul. Ronei Sá / RBS TV

Além das pantufas, meias térmicas com forro apeluciado e mantas de microfibra estão entre os campeões de venda.

— Estamos olhando meias, pantufas, gorros... Principalmente luvas. Quando o frio aperta, a gente precisa se aquecer — conta a estudante Lara Cândido da Silva, enquanto fazia compras no Centro com a mãe.

A dona de casa Maria Silva Santos confirma a importância de reforçar o guarda-roupa nos dias gelados:

— Com esse tempo, não dá para sair sem uma mantinha ou um casaco. Vi uma manta linda e vou levar.

Pantufas que vão além de casa

Em uma loja de calçados, o destaque são as pantufas com solado alto e design moderno, que conquistaram até quem preferia tênis.

— É um produto revolucionário, leve, confortável e versátil. Pode ser usado tanto dentro quanto fora de casa — explica Marcela Borges Lopes, coordenadora comercial.

Pantufas com solado alto e design moderno caíram no gosto do público. Ronei Sá / RBS TV

Feitas de EVA, com diferentes acabamentos — do apeluciado ao acetinado —, as pantufas agradam a todos.

— A criançada e as mulheres enlouquecem — diz Marcela.

A vendedora Maria Eduarda Gonçalves é uma das fãs:

— Minha colega comprou, eu experimentei e amei. Parece que a gente está flutuando. Tenho quase todas as cores.

Produção aquecida

O frio também aquece a indústria local. Uma fábrica de lençóis térmicos em Caxias do Sul, com quase 40 anos de atuação no bairro Fátima, viu a demanda disparar.

— Estamos fazendo horas extras para atender aos pedidos. Quando o frio aperta, o estoque zera — conta Henrique Bitencourt, sócio-administrador da empresa.

Produtos passam por aferições do Inmetro. Ronei Sá / RBS TV

Segundo ele, a produção é planejada com base nas vendas dos anos anteriores, mas o clima pode surpreender:

— Este ano está atípico. A procura é tão grande que há até fila de espera.

A tecnologia dos lençóis térmicos evoluiu e hoje os produtos passam por aferições do Inmetro, garantindo segurança.

— Tem controle de temperatura, fusível de segurança e capa antichamas. Pode deixar ligado sem preocupação. É seguro e certificado — afirma Henrique.

Frio intenso e boas oportunidades

Com o inverno recém começando, a tendência é que a busca por itens de aquecimento continue em alta. A atendente Jaqueline Cesário Ribeiro, de Nova Petrópolis, resume o sentimento: