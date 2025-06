Batata lidera produtos com alta de preços na cesta básica de abril em Caxias do Sul

Batata-inglesa tem a maior alta da cesta básica de março a abril. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A cesta básica de Caxias do Sul teve aumento de 0,96% de março para abril, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES) da Universidade de Caxias do Sul. Ou seja, passou de R$ 1.532,19 para R$ 1.546,94. Dos 47 itens que fazem parte dela, a principal alta foi o quilo da batata-inglesa, que subiu 53,01%. O valor partiu de uma média de R$ 3,05 para R$ 4,67.

Outros itens com altas foram a massa caseira fresca (21,09%), o absorvente externo (15,47%), o capeletti (14,42%) e o café moído (13,04%). No caso da massa e do capeletti, os aumentos se referem a porção de 500 gramas. Confira:

Batata-inglesa (quilo) : de R$ 3,05, em março, para R$ 4,67, em abril.

: de R$ 3,05, em março, para R$ 4,67, em abril. Massa Caseira Fresca (500 g) : de R$ 8,27, em março, para R$ 10,01, em abril.

: de R$ 8,27, em março, para R$ 10,01, em abril. Absorvente Externo (dez unidades) : de R$ 5,55, em março, para 6,41, em abril.

: de R$ 5,55, em março, para 6,41, em abril. Capeletti (500 g) : de R$ 15,16, em março, para R$ 17,34, em abril.

: de R$ 15,16, em março, para R$ 17,34, em abril. Café Moído (500 g): de R$ 27,92, em março, para R$ 31,56, em abril.

De todos os produtos que fazem parte da cesta, 28 subiram de preço. Outros 16 tiveram redução e apenas três permaneceram com o valor inalterado.

Entre as reduções, as principais foram nos preços do mamão (21,87%), alface (14,72%), papel higiênico (10,25%), pêssegos em lata (7,43%) e o arroz (6,96%). Confira:

Mamão (quilo) : de R$ 12,08, em março, para R$ 9,44, em abril.

: de R$ 12,08, em março, para R$ 9,44, em abril. Alface (pé) : de R$ 5,02, em março, para R$ 4,28, em abril.

: de R$ 5,02, em março, para R$ 4,28, em abril. Papel higiênico (quatro rolos) : de R$ 7,34, em março, para 6,59, em abril.

: de R$ 7,34, em março, para 6,59, em abril. Pêssegos em lata (450 g) : de R$ 14,19, em março, para R$ 13,13, em abril.

: de R$ 14,19, em março, para R$ 13,13, em abril. Arroz polido e parboilizado (cinco quilos): de R$ 26,02, em março, para R$ 24,21 , em abril.

Elevação no IPC

Apurado pelo IPES, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Caxias do Sul, indica uma elevação nos preços de 0,77% em abril, contra uma alta de 1,08% no mês anterior. Com esse resultado, a variação percentual acumulada do IPC-IPES nos últimos 12 meses alcançou 6,10%, correspondendo a um aumento médio mensal no período de 0,49%.