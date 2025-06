Após anúncio da Petrobras, redução no valor do litro da gasolina ainda é discreta em Caxias do Sul 

Sindipetro acredita que redução no valor comece a ser percebida nesta quarta-feira (4). Neimar De Cesero / Agencia RBS

A redução de 5,6% no valor da gasolina anunciada pela Petrobras nesta segunda-feira (2) deve se traduzir em preços mais baixos na bomba a partir desta quarta-feira (4) em Caxias do Sul. Por enquanto, os postos pesquisados pela reportagem do Pioneiro têm valores próximos aos praticados nos últimos dois meses.

De acordo com levantamento da ANP, a média do valor pago pelo litro da gasolina em abril e maio foi de R$ 6,23 na maior cidade da Serra.

Nesta terça (3), o valor médio era de R$ 6,17, sendo o maior deles encontrado a R$ 6,29 em postos dos bairros São Ciro e Interlagos. A gasolina comum mais barata era vendida a R$ 6,08 em um posto da Avenida São Leopoldo.

A mudança anunciada pela Petrobras no início da semana representa uma diminuição de R$ 0,17 por litro, e pode fazer com que a gasolina em alguns estabelecimentos volte a ser vendida abaixo dos R$ 6, algo visto pela última vez em fevereiro.

Ao menos é o que acredita o presidente do Sindipetro, Vilson Pioner, que prevê para esta quarta a redução significativa dos preços.

— Ao passo que os postos já começam a receber com o preço mais baixo, ele imediatamente é repassado para a bomba. Reflete rapidamente, é só uma questão de a distribuidora se adaptar ao novo preço e entregar com o novo valor.

O combustível estava há 328 dias sem reajuste. No fechamento de sexta-feira (30), o preço médio da gasolina nas refinarias da Petrobras estava 3% acima do praticado no mercado internacional, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Com este reajuste, a Petrobras baixou, desde dezembro de 2022, os preços da gasolina para as distribuidoras em R$ 0,22 ao litro, uma redução de 7,3%. Considerando a inflação do período, esta diminuição é de R$ 0,60/litro ou 17,5%.

Os postos pesquisados*

Posto SIM (Avenida São Leopoldo com Rua Sarmento Leite)

R$ 6,16

Posto Ramar (Avenida São Leopoldo com Perimetral Sul)

R$ 6,08

Posto Buffon (Perimetral Sul, bairro Kayser)

R$ 6,19

Posto SIM (Avenida São Leopoldo com BR-116)

R$ 6,19

Posto Gambino (BR-116, bairro Vila Verde)

R$ 6,12

Posto Rodoil (BR-116 - bairro Planalto)

R$ 6,19

Posto Ipiranga (BR-116 com Rodrigues Alves)

R$ 6,14

Postos Tirol/Imigrante

R$ 6,14

Posto Capoani (BR-116 - bairro Presidente Vargas)

R$ 6,19

Posto Pinheiro (BR-116 - bairro São Ciro)

R$ 6,17

Posto Buffon (bairro Interlagos)

R$ 6,29

Posto SIM (São Ciro)

R$ 6,29