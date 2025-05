Preço da cesta básica de Caxias fecha o mês de abril com aumento de R$ 14,75 

Café moído foi um dos itens que registrou alta no último mês, com 13,04%.

A cesta básica de Caxias do Sul chegou ao valor de R$ R$ 1.546,94 no mês de abril. O resultado representa uma alta de 0,96% em relação a março, quando custava R$ 1.532,19. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (16) pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes) da Universidade de Caxias do Sul.