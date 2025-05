Número de inadimplentes em Caxias do Sul sobe 5,7% em um ano, e valor total da dívida supera R$ 1 bilhão

Valor médio da dívida dos caxienses é de R$7,2 mil em abril de 2025. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O ritmo de crescimento da inadimplência em Caxias do Sul está aumentando. Depois de iniciar 2025 com o maior número de inadimplentes dos últimos cinco anos, agora o total da dívida é que impressiona. A soma do que devem os 156.344 consumidores caxienses com dívidas ativas é de R$ 1,1 bilhão, de acordo com levantamento da Serasa Experian com dados do mês de abril.

A alta é de 18,3% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 147,9 mil pessoas deviam um total de R$ 951,7 milhões. Já a alta no número de consumidores inadimplentes foi de 5,7% em abril deste ano comparado a abril de 2024.

A média da dívida atrasada também aumentou: foi de R$ 6,4 mil, em abril de 2024, para R$ 7,2 mil, no quarto mês de 2025. O que se manteve no mesmo patamar foi a quantidade de dívidas por pessoa. Eram 4,7 em 2024 e passou a ser de 4,9 em 2025.

O indicador da Serasa Experian considera como dívida títulos protestados, vencimentos com bancos, no comércio, com cartões de crédito, financeiras e prestadoras de serviços (como fornecimento de energia elétrica, água e telefonia).

Cenário estadual

Caxias do Sul só não perde em volume de dívidas atrasadas para a capital Porto Alegre, e contribuiu para que o Rio Grande do Sul subisse, pelo terceiro mês consecutivo, o recorde de inadimplência. O número de gaúchos com contas atrasadas passou dos 3,7 milhões, com quase 33 mil pessoas a mais do que em março.

O valor total devido se aproxima de R$ 24 bilhões, segundo a Serasa Experian. Bancos e cartões, seguidos por financeiras, são os maiores credores.

Como limpar o nome no SPC

Consumidores interessados em consultar o CPF ou quitar dívidas no SPC Brasil podem fazer de duas formas gratuitas, digital ou presencial:

Pelo site ou presencialmente, no Balcão do SPC, em Caxias do Sul: na sede da CDL Caxias (Rua Sinimbu, 1.415, esquina com Alfredo Chaves, no Palácio do Comércio, no Centro). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (sem fechar ao meio-dia). Mais informações: telefone (54) 3209-9977 ou WhatsApp (54) 99620-2871.

Pelo Serasa Limpa Nome

Também é possível consultar a situação e ficar em dia pelo Serasa Limpa Nome. A partir do site ou aplicativo, é possível fechar o acordo e quitar as dívidas em poucos minutos. O Serasa divulgou um passo a passo de como realizar a ação. Confira: