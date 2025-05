Gramado terá complexo imobiliário e de lazer com investimento de R$ 1 bilhão

Eduardo Leite, Nestor Tissot (prefeito de Gramado) e representantes da Club Med, responsável pela construção do empreendimento. Cassiano Cavalheiro / Divulgação

O Complexo Turístico e de Lazer da rede francesa Club Med, que será instalado em Gramado, recebeu a Licença Prévia e de Instalação Unificadas da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), etapa que permite o início das obras. A autorização foi entregue pelo governador Eduardo Leite a representantes da empresa.

Segundo a comunicação do Estado, a licença contempla a construção do empreendimento na Estrada do Caracol, no bairro Mato Queimado. A obra ocupará um terreno de 128.354,57 m², com 36 hectares de área útil.

O projeto total prevê investimento de R$ 1 bilhão para a construção de um complexo de lazer e entretenimento composto por resort, residências anexas ao resort, complexo esportivo, piscinas, playground, portaria, praça, restaurante estufa, heliponto, edifício garagem, centro de eventos, estação de tratamento de esgoto, alojamento de colaboradores, entre outros. Conforme nota, também será construído um teleférico com pista de esqui com altura mínima de nove metros sobre a Área de Preservação Permanente (APP).

O CEO do empreendimento Club Med, Janyck Daudet, afirmou que o projeto tem ambição de atrair não apenas turistas do Estado e do país, mas, também, do mundo.

Conforme a assessoria de imprensa, a primeira fase do empreendimento, que inclui Resort Club Med, Centro de Eventos, Villas e Pista de Esqui outdoor, está prevista para o primeiro semestre de 2027.

A LPI tem validade até 13 de maio de 2030 e abrange a instalação de infraestruturas para a área de lazer, atesta a viabilidade ambiental do empreendimento e autoriza sua implantação, condicionada ao cumprimento de exigências técnicas e legais.

Na entrega da licença, que ocorreu no último sábado (24), Leite destacou que o Estado está buscando qualificar os acessos à Serra. O governador citou a rodovia para o aeroporto de Vila Oliva e também a preparação de uma concessão das rodovias na Região das Hortênsias.

— Esse magnífico empreendimento do Club Med chega para agregar com toda a sua expertise, com toda a sua conexão mundial, como um elemento para qualificar ainda mais a experiência que o povo e os empreendedores de Gramado oferecem aos visitantes, dando uma enorme contribuição ao desenvolvimento do nosso Estado — declarou Leite.