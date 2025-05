Governador Eduardo Leite abre feira Wine South America em Bento Gonçalves ressaltando a superação da Serra 

Evento reúne mais de 300 marcas nacionais e 130 internacionais e projeta movimentar mais de RS 100 milhões em negócios Porthus Junior / Agencia RBS

O governador Eduardo Leite, o vice-governador, Gabriel Souza, e o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, abriram oficialmente a 5ª edição da feira de vinhos Wine South America, no Fundaparque em Bento Gonçalves, na tarde desta terça-feira (6).

O evento reúne mais de 300 marcas nacionais e 130 internacionais e projeta movimentar mais de RS 100 milhões em negócios. A feira conecta produtores, compradores e profissionais do setor vitivinícola brasileiro.

— Essa é uma edição histórica. Temos recorde de participação, participação das vinícolas de Brasília, mais de 12 países presentes. Isso coloca a Wine South America como uma plataforma de negócios do vinho entre a América Latina e o mundo — declarou o presidente da feira, Marcos Milanese.

O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, ressaltou os laços da imigração italiana com o Rio Grande do Sul:

— Minha presença aqui é em grande parte pelos 150 anos da imigração italiana no RS. A cultura do vinho no Brasil vem, em grande parte, dos imigrantes.

Durante a solenidade de abertura, o governador, o vice governador, o presidente do Consevitis-RS, Luciano Rebelatto, e o presidente da Uvibra, Daniel Panizzi, assinaram um termo aditivo de R$ 11 milhões ao termo de colaboração do Fundo de Desenvolvimento da Viticultura. Em fevereiro de 2023, R$ 33 milhões foram aprovados. Com o aditivo, o valor total passa a ser de R$ 44 milhões. Já foram pagos R$ 20 milhões. A vigência do plano de trabalho é de 36 meses, até fevereiro de 2026.

Eduardo Leite e outras autoridades após a abertura. Porthus Junior / Agencia RBS

No discurso, Leite enalteceu a força do setor e a resiliência da região:

— Estamos celebrando a excepcional qualidade dessa produção. O esforço admirável por esse empreendedorismo, que é o que estamos celebrando hoje. Nós celebramos valores que foram trazidos e cultivados pela nossa imigração italiana que celebra 150 anos. Aqueles que vieram, deixando para trás sua terra natal. Imigrantes que mostraram que não tem tempo ruim. Essa região continua vencendo desafios a cada momento. Ano passado, nesta mesma região, estávamos reunidos na maior catástrofe que este Estado ja viu, mas cá estamos um ano depois, celebrando a superação — enfatizou o governador.

A Wine South America segue até quinta-feira (8), em Bento Gonçalves, com expectativa de uma edição histórica em número de reuniões de negócios, expositores e visitantes.