Consumidores amanhecem em fila de posto de Caxias para garantir desconto no Dia Livre de Impostos

Moradores de Caxias do Sul amanheceram na fila do posto SIM do bairro Cinquentenário em Caxias do Sul. Isso porque, nesta quinta-feira (29), acontece o Dia Livre de Impostos (DLI), ação que acontece no Brasil todo e que na cidade é coordenada pela CDL Jovem.

Pouco antes das 6h30min começaram a ser distribuídas as 80 senhas para o abastecimento de até 20 litros de gasolina comum, no valor de R$ 3,99. O abastecimento se inicia às 7h30min. O operador de empilhadeira Juliano Vargas, 30 anos, foi o primeiro a estacionar o carro, por volta das 5h30min. Ele roda semanalmente cerca de 100km com o veículo para ir e voltar do trabalho.

— Para mim que uso o carro a semana inteira para trabalhar, por mais que sejam somente 20 litros, já é uma economia muito boa — diz Vargas.

O Impostossauro, mascote da ação, marcou presença no posto para o início da ação.

O DLI, que chega a sua sétima edição em Caxias, tem como objetivo refletir e conscientizar empresas e consumidores sobre as altas cargas tributárias, como explica Maurício Afonso, diretor da CDL Jovem.

— Iniciamos no posto de gasolina porque sabemos que é um dos serviços que impactam no bolso do brasileiro, e fazendo esse movimento nossa ideia é conscientizar a população sobre as altas cargas tributárias e como podemos conscientizar o governo sobre o uso desses recursos de uma forma mais conscientes — contextualiza Afonso.

A proposta do DLI é que os estabelecimentos de comércio e serviços vendam ao menos um item com 33% de desconto, valor que simboliza a média de tributos pagos sobre bens e serviços no país. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), e compilados pela CDL Jovem, o cidadão brasileiro trabalha 149 dias por ano apenas para pagar impostos.

Os empreendimentos participantes receberam kits promocionais com folders, balões, etiquetas e materiais informativos para identificar sua adesão à campanha. O DLI também conta com o apoio do Procon.

A rede de supermercados Andreazza, com ao menos 25 unidades, também marcará presença no DLI. Lojas de roupas, óticas, iluminação, celulares e de embalagens, farmácias, restaurantes e motel. A lista completa pode ser conferida no site oficial da campanha (dialivredeimpostos.org.br).