Condições especiais de pagamento, lançamentos e sorteios: as apostas do comércio caxiense para o Dia das Mães

Lojas estão enfeitadas para receber os consumidores. Ulisses Castro / Agencia RBS

Maio de 2024 vai ser sempre lembrado pela tragédia climática que afetou o Rio Grande do Sul. O impacto com os estragos foi sentido em diversos setores da economia, mas em especial no comércio. Com o Dia das Mães, a segunda data mais importante do setor — atrás somente do Natal — o clima para 2025 é outro: expectativa de retomada e boas vendas pelos lojistas de Caxias do Sul.

A mais recente pesquisa da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) apontou que 55,8% dos 645 consumidores entrevistados na cidade pretendem presentear as mães neste ano, um crescimento de 3,5% ao observado em 2024. O aumento deve refletir no tíquete médio estimado, alcançando R$ 251,27, alta de 7,1% em relação ao ano anterior. Mesmo assim, a entidade não tem uma projeção de faturamento para a data.

Carlos Alberto Cervieri, gerente Administrativo Financeiro da CDL Caxias, diz que o Dia das Mães de 2024 foi o pior dos últimos anos no desempenho das vendas:

— Se olharmos os relatórios recentes do Caged (Cadastro de Empregados e Desempregados), as pessoas estão com mais empregos, com mais renda, por óbvio teremos mais dinheiro no mercado. O varejo está otimista, o movimento está interessante. O clima ajudou, essa temperatura um pouco mais amena facilita as vendas.

Chama a atenção o método de pagamento buscado pelos consumidores caxienses. Conforme a pesquisa da CDL, o dinheiro foi o mais mencionado, com 30,4%, acompanhado do cartão de débito (26,2%) e Pix (25,3%), modalidades à vista. Apenas 17,3% pretendem usar cartão de crédito e o crediário foi mencionado por apenas 0,8%.

— Isso nos diz que o consumidor não quer se endividar, porque tanto o crediário como o cartão de crédito aparecem em um indicador bem menor — afirma Cervieri.

As lojas de rua do Centro continuam sendo a principal escolha para as compras para 44,4% dos consumidores entrevistados na pesquisa. Quem está otimista é Franciele Contreira, gerente comercial da Horango Tango. Conforme ela, as vendas de maio de 2024 tiveram uma queda de cerca de 25%. Para este ano, projetam crescer ao menos 10% com base no Dia das Mães de 2023.

— O ano passado foi atípico, nesta época estávamos no meio da enchente. Esse ano já entramos com o pé direito, o cenário é bem diferente. Montamos condições especiais de pagamento e vamos dar descontos para compras à vista — diz Franciele.

Malhas e pijamas, com produtos que começam a ser comercializados em R$ 69,90, e pantufas, por R$ 39,90, devem ser os mais procurados, conforme a gerente.

A pesquisa da CDL aponta que 36,2% dos consumidores entrevistados deixarão para compra os presentes na véspera e ou no dia. E Franciele projeta um movimento maior a partir da metade da semana:

— O dia 1º foi feriado, mas na sexta-feira já tivemos um movimento ótimo. A semana sempre começamos um pouco mais devagar, mas, com certeza, a partir de quarta e quinta-feira as pessoas já vão estar com dinheiro, já vão ter recebido o salário, e vai estar mais movimentado o comércio.

Crescimento de até 30%

Leonidas Belo, gerente da Makro Calçados, afirma que a loja teve uma queda de 30% nas vendas dos Dias da Mães em 2024, números que pretendem ser recuperados esse ano.

Tênis, botas e pantufas devem liderar as vendas na data comemorativa, uma vez que 80% dos produtos da loja são voltados ao público feminino. Os calçados estão em segundo lugar na pesquisa da CDL como produtos mais buscados no período.

— O Dia das Mães é muito especial, é nossa segunda data. E a nossa projeção para esse ano é de no mínimo subir de 20% a 30% em relação ao ano passado para podermos nos igualar aos anos anteriores — diz Belo.

Em terceiro lugar no levantamento da CDL, produtos de beleza e cuidados pessoais também devem ser muito buscados para o Dia das Mães. No Boticário, a projeção de crescimento nas vendas é de até 15%.