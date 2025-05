Como estão as startups de Caxias que foram destaque do Gramado Summit de 2024

Startup que criou plataforma para destinar corretamente resíduos industriais passou a atender sete clientes depois do Gramado Summit. Ulisses Castro / Agencia RBS

Em março do ano passado, a Urupê, empresa caxiense que nasceu em agosto de 2021 mudava seu modelo de atuação. Na manobra que o universo da inovação chama de pivô, o negócio, fundado por Beto Angonese, 36 anos, foi da operação física de destinar corretamente o resíduo de 48 indústrias para uma start-up que digitalizou o processo por meio de um software.

Desde o ano passado é a plataforma, lançada no Gramado Summit e que levou a Urupê à segunda colocação da etapa estadual do Sebrae Like a Boss, que organiza a coleta dos resíduos gerados por sete clientes, dentre eles as gigantes Todeschini e Grendene.

— A ideia nunca foi ter uma operação física, mas precisávamos entender a "dor" da indústria em como fazer a gestão dos resíduos. Pegamos a operação analógica que já existe nas empresas e digitalizamos, cada uma delas pode ter de 10 a 35 parceiros para coletar todos os resíduos gerados e organizamos isso — explica Angonese.

Beto Angonese: mais de 50 eventos de inovação para impulsionar e ser visto. Ulisses Castro / Agencia RBS

É para continuar a crescer e também para atualizar investidores que Angonese participa de eventos como o de Gramado. Já esteve em mais de 50 deles país afora e encara a próxima edição do Gramado Summit, que ocorre de 4 a 6 de junho no Serra Park, como uma nova rodada para o negócio:

— Na primeira captamos R$ 400 mil com a Wow, uma aceleradora de Porto Alegre, e depois de Gramado começamos um novo ciclo que tende a ser maior. O investidor não investe numa foto, ele investe em um filme, quer saber o que tu faz hoje e como estará amanhã. As rodadas vão crescendo e nosso negócio precisar crescer muito porque é um cliente complexo, são negociações que levam meses para efetivamente entrar com um produto de inovação em uma grande empresa.

Venda milionária pós Gramado Summit

Ecossistemas de inovação começam de fato a funcionar quando criadores vendem suas criações e, com o lucro, passam a investir em novas startups. Foi o que aconteceu com o vencedor do Like a Boss Sebrae do ano passado, o software da Hubble 360º, que otimiza anúncios com base no comportamento do usuário na internet. Em linhas gerais, a criação de Rafael Aquino, 27, faz a publicidade chegar a quem de fato está interessado ou necessita do produto.

— Em Gramado conhecemos um investidor e ganhamos o prêmio que nos deu a oportunidade de nos apresentarmos no Startup Summit de Florianópolis, onde conhecemos mais de 30 novos clientes e a empresa que nos comprou.

Rafael Aquino criou a Hubble 360º e vendeu a criação após ser destaque no Gramado Summit de 2024. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O comprador, norte-americano, prefere que não seja revelado por quanto, mas a cifra supera os sete dígitos, garante Aquino. Já o investidor faturou 18 vezes mais que o valor do investimento. É o que ele costuma chamar de magia dos summits:

— A magia acontece dentro desses eventos, é uma conexão que pode mudar todo o destino daquela pessoa. A frase sobre quem não é visto não é lembrado tem um valor muito especial no mundo das startups, as pessoas têm soluções maravilhosas, mas não saem para expor. É preciso gerar relacionamento.

O Gramado Summit

O evento de inovação, um dos maiores do Sul do Brasil, ocorre no Serra Park, entre os dias 4 e 6 de junho. Os bilhetes estão disponíveis no site oficial.

Esta será a oitava edição do encontro que reúne, desde 2017, exemplos de sucesso para dividirem experiências do mercado.

As palestras já foram divulgadas e como nos últimos anos, há opções para todos os tipos de públicos.