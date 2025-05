Com mais de 157 mil envios, Receita Federal recebeu 94% das declarações de Imposto de Renda previstas para Caxias do Sul

Prazo se encerra à meia noite desta sexta-feira (30). Jonatan Sarmento / Agencia RBS

O prazo para a entrega do Imposto de Renda de 2025 se encerra a meia-noite desta sexta-feira (30) e, em Caxias do Sul, 157.309 declarações já foram recebidas.

O número representa 94% do total esperado pela Receita Federal, que percebeu nesta última semana um salto nas entregas. Foram mais de 32 mil nos últimos sete dias.

Em toda a Serra, 369.265 contribuintes declararam os rendimentos e fazem parte dos 96% do total de recebidos. Quem não declarar está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. O valor máximo é de 20% do valor do Imposto de Renda.

A multa começa a contar no primeiro dia seguinte à data-limite de entrega e segue até o envio da declaração ou, se ela não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal.

R$ 23,6 milhões em restituições

A consulta ao primeiro dos cinco lotes de restituição do Imposto de Renda de 2025 está aberta desde a última sexta-feira (23). O crédito bancário está agendado para ocorrer ao longo desta sexta, data que coincide com o fim do prazo para envio da declaração anual.

Em Caxias, segundo a Receita Federal 19.361 pessoas terão direito a restituição, com um total de R$ 23,6 milhões. Na Serra, o valor total é de R$ 52,4 milhões para 42.048 declarações.

Como consultar a restituição

Quem já entregou a declaração anual do Imposto de Renda e deseja saber se foi incluído no lote, deve seguir o seguinte passo a passo:

Acesse o site ou o aplicativo da Receita Federal

Clique em Meu Imposto de Renda

Selecione "Consultar Restituição"