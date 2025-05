Com foco em sustentabilidade e tecnologia, Fiema espera receber mais de 10 mil visitantes em Bento Gonçalves

Encontro terá como tema "Ecossistemas em Transformação". Fiema / Divulgação

A 10ª edição da Fiema Brasil será realizada entre os dias 20 e 22 de maio, em Bento Gonçalves, reunindo expositores e especialistas em gestão ambiental. Considerado o maior encontro ambiental do Sul do país, o evento terá como tema “Ecossistemas em Transformação” e vai apresentar soluções tecnológicas e práticas sustentáveis voltadas ao setor produtivo.

A feira terá espaço para exposição de maquinário, rodadas de negócios e painéis sobre adequação às normas internacionais e aos objetivos da Agenda 2030 da ONU. A proposta é aproximar empresas de novos modelos produtivos com foco em eficiência e redução de impacto ambiental.

— O nosso objetivo é, no mínimo, chegar ao público que a gente teve na última edição, de mais de 10 mil pessoas em três dias. Também como estratégia em relação à última Fiema, a gente ampliou o tempo do meeting, com o intuito de captar um público qualificado de empresários. De pessoas com poder decisório dentro das empresas, que possam visitar os nossos expositores e fechar negócios e, ao mesmo tempo, estar nos visitando e também participar de uma palestra com palestrantes de alto nível — afirma o presidente da Fiema, Jonas Brevia.

Neste ano, uma das novidades da feira está no formato dos seis eventos agendados para o FiemaCon, braço do conhecimento e da ciência da feira. O Meeting Empresarial deixa de ter apenas uma manhã de encontro e passa às três manhãs do evento. O encontro de ideias e cases empresariais reunirá 12 painelistas tratando do tema “Empresas resilientes: estratégias para prosperar em um mundo em transformação”.

— São coisas que, devido a uma tragédia (no RS em maio de 2024), a gente começa agora a ter que mensurar isso de uma maneira, o que foi feito, o que vai ser feito ainda. O debate vai ser muito grande baseado em tudo que a gente viveu e passou no Estado. No palco, a gente procurou ter empresas e nomes que tenham presente o ESG, que sejam empresas que estejam pagando seus impostos, que estejam dando resultados, trazendo benefícios para os seus funcionários, toda a sua cadeia produtiva e também no olhar ambiental — explica a diretora do Meeting, Marisa Cislaghi.

No dia 20, falam Paulo Herrmann (CEO do Sistema FIERGS), Aline Eggers Bagatini (Diretora Presidente da Fruki Bebidas S.A), Daniel Martin Ely (Vice-Presidente Executivo da Randoncorp e COO da Rands) e Jesús Hernández (Doutor em Economia de Empresas e CEO A04Media).

No dia 21, é a vez de Suelen Joner (Head de Sustentabilidade e D&I do grupo Azzas 2154), Paula Bragagnolo (Analista de Pesquisa e Desenvolvimento da Galvanotek), Viviane Cecilia Lunelli (Presidente Lunelli) e Marijane Paese (Empresária e Administradora da Paese Comércio de Ferragens).

Encerram a programação, no dia 22, Marquinhos Xavier (Treinador da Seleção Brasileira de Futsal Masculino e Sócio proprietário da Amax Futsal), Fabiano Feltrin (Grupo Feltrin), Edson Rodrigues Lisboa Júnior (executivo responsável pelo desenvolvimento de sistemas, Analytics e Inteligência Artificial do Sicoob) e Márcio Migliavacca (Fundador da Rexfort máquinas).

Arena de Inovação

A Fiema abre espaço para startups na área de sustentabilidade exibirem serviços e produtos, mas também competirem pela atenção de empresas já consolidadas. Mais de 30 iniciativas estarão presentes no espaço, que chega à sua segunda edição.

Talks, painéis e pitches fazem parte da programação da arena, assim como as batalhas e rodadas de inovação aberta. Convidados especiais também vão dar sua palavra nas diversas palestras programadas.

— É uma arena onde a gente vai ter movimentação o dia todo, com palestras, pitches, batalhas. O espaço da arena é sempre inovador. Isso também traz muita movimentação para a feira, porque essa galera nova das startups tem uma rede de comunicação muito grande e muito acelerada, então, a tendência é que muita gente nova esteja nos visitando também — antecipa o presidente da feira.

Rodada de negócios

Articulada pelo Sebrae-RS, as Rodadas de Negócios ganham evidência no dia 21, quando empresas que buscam novas parcerias e mercados têm a oportunidade de fechar negócios. Mais de 60 empresas, entre nacionais e internacionais, devem participar do evento. Além disso, cerca de 10 empresas âncoras estarão fixas em suas mesas de negociação, enquanto as demais rotacionam entre elas, facilitando múltiplas conexões.

Agende-se

O quê: 10ª Fiema Brasil – “Ecossistemas em Transformação”

10ª Fiema Brasil – “Ecossistemas em Transformação” Quando : 20 a 22 de maio de 2025, das 9h às 20h

: 20 a 22 de maio de 2025, das 9h às 20h Onde : Parque de Eventos de Bento Gonçalves (Alameda Fenavinho, 481)

: Parque de Eventos de Bento Gonçalves (Alameda Fenavinho, 481) Quanto : acesso gratuito para visitar o espaço expositivo, mediante inscrição prévia no site fiema.com.br. Para a programação do FiemaCon, é preciso adquirir ingressos, também disponíveis no mesmo site, para cada um dos eventos

: acesso gratuito para visitar o espaço expositivo, mediante inscrição prévia no site Para a programação do FiemaCon, é preciso adquirir ingressos, também disponíveis no mesmo site, para cada um dos eventos Programação completa em: fiema.com.br