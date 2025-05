Com descontos de 33%, saiba quais empresas de Caxias participarão do Dia Livre de Impostos, que ocorre nesta quinta-feira

Impostossauro, mascote do DLI, estará presente nas ações em Caxias do Sul. Giordana Grigol / Divulgação

Com o objetivo de refletir e conscientizar empresas e consumidores, o Dia Livre de Impostos (DLI), que ocorre nesta quinta-feira (29), chega à sétima edição em Caxias do Sul. A ação ocorre em nível nacional e, na cidade, é coordenada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem). São mais de 50 empreendimentos participantes.

A proposta do DLI é que os estabelecimentos de comércio e serviços vendam ao menos um item com 33% de desconto, valor que simboliza a média de tributos pagos sobre bens e serviços no país. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), e compilados pela CDL Jovem, o cidadão brasileiro trabalha 149 dias por ano apenas para pagar impostos.

Os empreendimentos participantes receberam kits promocionais com folders, balões, etiquetas e materiais informativos para identificar sua adesão à campanha. O DLI também conta com o apoio do Procon.

— Tivemos essa forma (fixo em 33% de desconto) para facilitar o lojista, porque até o ano passado nós tínhamos o desconto conforme o produto, tinha 20%, 60%, só que isso acabava gerando um pouco de confusão para as empresas participantes. O intuito é que se torne uma data comercial para o lojista, porque nesse dia os consumidores vão até as lojas procurando esses descontos e acaba comprando outros produtos, e acaba movimentando o comércio — explica Maurício Afonso, diretor da CDL Jovem Caxias.

A programação começa às 6h30min, no Posto SIM do bairro Cinquentenário, às margens da RS-122, próximo ao Shopping Villagio. Serão distribuídas 80 senhas para o abastecimento de até 20 litros de gasolina comum com a isenção de tributos. O pagamento poderá ser feito em dinheiro, Pix ou cartão de débito. A ação contará com a presença do mascote do evento, o Impostossauro. Será a R$ 3,99 o litro de gasolina comum.

A rede de supermercados Andreazza, com ao menos 25 unidades, também marcará presença no DLI. Lojas de roupas, óticas, iluminação, celulares e de embalagens, farmácias, restaurantes e motel. A lista completa pode ser conferida no site oficial da campanha.

— Nós buscamos selecionar empresas que tenham o caráter de ser produtos do dia a dia, que pesam mais no nosso bolso, que é o combustível, o supermercado, fizemos um trabalho de prospecção com empresas desse perfil para conseguir chamar mais a atenção do consumidor — diz o diretor da CDL Jovem.