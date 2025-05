Caxias do Sul chega ao quarto mês consecutivo com saldo positivo na geração de empregos

Mais uma vez, o saldo de emprego de Caxias do Sul é positivo em 2025. Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na quarta-feira (28), 298 vagas foram geradas em abril, saldo resulado de 8.401 contratações e 8.103 demissões. É um aumento em relação a março, quando 45 postos de trabalho foram criados. Porém, no comparativo com o ano anterior, é uma queda de 76% na criação de empregos. Em abril de 2024 foram criadas 1.278 vagas.

— Tem muita relação, no nosso caso, com a taxa de juros, que é necessária para os investimentos nas indústrias e também com o momento político, as expectativas políticas e econômicas que nós tínhamos o ano passado e continuamos tendo agora com o agravante do cenário internacional, do tarifaço do Donald Trump (presidente dos EUA), da continuação dos conflitos da Ucrânia com a Rússia... Toda essa questão vem atrapalhando as expectativas dos empresários em relação ao futuro e a sua decisão de fazer novos investimentos.