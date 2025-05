A uma semana do fim do prazo, mais de 50 mil caxienses ainda precisam entregar a declaração do Imposto de Renda

A Receita Federal de Caxias do Sul considera que está dentro do esperado a entrega das declarações de Imposto de Renda de 2025. A uma semana para o fim do prazo, segundo levantamento realizado nesta sexta-feira(23), 125.382 caxienses já cumpriram a obrigação com o leão. O número representa 70% da expectativa total, que considera 178.300 declarações como meta.