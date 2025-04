Wine South America, em Bento Gonçalves, projeta movimentar R$ 100 milhões em negócios

Feira ocorre no Fundaparque, em Bento Gonçalves. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Reunindo 300 marcas nacionais e 130 internacionais, a 5ª edição da Wine South America está marcada para os dias 6, 7 e 8 de maio, no Fundaparque, em Bento Gonçalves. A organização do evento projeta um crescimento de 20% em relação à edição anterior em número de expositores e participantes. Já estão confirmados mais de 7 mil compradores profissionais, vindos de todas as regiões do Brasil, além de representantes de 10 países, como Uruguai, Chile, Argentina, Espanha e França.

A feira, considerada uma das principais vitrines de negócios vitivinícola do Brasil, será palco de mais de 2 mil reuniões de negócios, com projeção de movimentar mais de R$ 100 milhões.

— Vamos ter a presença de todas as regiões produtoras brasileiras e a estreia de vinícolas do Distrito Federal (DF). Teremos, também, estreias internacionais importantes: pela primeira vez, vamos ter a participação do Wines of Portugal (com 10 vinícolas) e da região de Friuli, na Itália, além da presença, novamente, da região do Vêneto — antecipa o diretor da feira, Marcos Milanez Milaneze.

O Distrito Federal, que estreia nessa edição, estará representado em um estande coletivo que apresentará rótulos de vinícolas locais. A diferença da produção do DF é que parte das vinícolas tem uma produção com vinhedos cultivados sob o sistema de dupla poda – sistema onde é preciso inverter o ciclo da videira, fazendo duas podas no ano, e transferindo a colheita que naturalmente seria no verão para o inverno.

Negócios internacionais

14 compradores internacionais já estão confirmados na feira de negócios. Porthus Junior / Agencia RBS

Além de impulsionar o mercado interno, a Wine South America também fortalece as negociações entre produtores brasileiros de vinhos com o mercado consumidor estrangeiro.

Por meio do Projeto Comprador Internacional, realizado pelo Wines of Brazil, compradores participam de encontros estratégicos com vinícolas nacionais.

Leia Mais Saiba quem são as 12 candidatas a rainha e princesas da Festa da Uva 2026

— Nesse ano, a gente vai trazer compradores dos Estados Unidos, da Irlanda, El Salvador e Reino Unido. Além disso, temos a estreia de um novo projeto do comprador internacional em parceria com o governo italiano, que vai possibilitar a vinda de mais de 16 compradores de mercados estratégicos da América Latina, como a Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Venezuela — explica Milaneze.

Na última edição, em 2023, o projeto contabilizou mais de 350 rodadas de negócios internacionais envolvendo vinícolas de cinco estados brasileiros e a presença de 14 compradores internacionais.

A programação também contará com visitas técnicas às vinícolas pela manhã, seguidas de rodadas de negócios à tarde, em um espaço exclusivo dentro da feira.

— A Wine South America se consolidou como um evento de referência aqui no Brasil. Ela oferece espaço ideal para a realização de negócios, troca de conhecimento e fortalecimento do relacionamento entre os profissionais do setor de vinho. O grande diferencial da nossa feira é a realização dela numa região produtora de espumantes, a maior região do Brasil — afirma Milaneze.

Leia Mais Feira independente que valoriza o comércio local realizará edição especial de Dia dos Namorados em Caxias do Sul

Caxias do Sul com estande próprio

Os vinhos de Caxias do Sul terão espaço de destaque na Wine South America deste ano. Pela primeira vez, a prefeitura terá estande próprio no evento. O espaço terá produtos da Vinha Solo, Don Bonifácio, Lovatel, Gasparin, Grutinha, Don Affonso, Zanrosso e Santini.

Espaço masterclass

Com curadoria da Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul (ABS-RS), a Wine South America terá espaço especial para masterclasses.

Durante os três dias do evento, especialistas do setor compartilharão conhecimentos sobre diversos temas que estão em alta no universo dos vinhos.

Entre os temas abordados nesta edição estão assuntos envolvendo as novas regiões produtoras de vinho no Brasil, como a influência do terroir do cerrado nos vinhos goianos e da altitude nos rótulos catarinenses. Tópicos do Rio Grande do Sul também estarão em pauta, como o perfil das uvas da Campanha Gaúcha e o polo vitivinícola de Caxias do Sul.

Temas envolvendo rótulos internacionais também poderão ser conferidos, como a masterclass sobre os sabores de Lisboa e os chamados “vinhos de fogo”, os provenientes dos terroirs vulcânicos da Itália.

Como se inscrever

Os profissionais interessados em participar da Wine South America podem se inscrever pelo site oficial do evento. Os acessos são voltados para o público profissional do setor vitivinícola.