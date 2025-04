Venda de carros novos cresce no primeiro trimestre de 2025, em Caxias do Sul

Foram 1.377 emplacamentos de automóveis e comerciais leves, segundo dados da Fenabrave. Porthus Junior / Agencia RBS

Seguindo a tendência do Rio Grande do Sul, a venda de carros zero quilômetro cresceu no primeiro trimestre de 2025, em Caxias do Sul, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O levantamento aponta para um aumento de 2,15% no emplacamento de automóveis e comerciais leves (grupo que inclui picapes e outros veículos de carga e de passageiros). No total, foram comercializadas 1.377 unidades destas categorias de janeiro a março de 2025, contra 1.348 no primeiro trimestre de 2024.

No Estado, o aumento observado foi de 8,05%. O total comercializado (27.172 automóveis e comerciais leves) apresentou o maior patamar em seis anos. O resultado de 2025 só fica atrás do primeiro trimestre de 2019, quando foram emplacadas 31.899 unidades dessa categoria.

O presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave, Jefferson Fürstenau, destaca que o resultado positivo do primeiro trimestre ocorre mesmo em um ambiente com juro alto e câmbio volátil. Fürstenau atribui esse movimento a fatores como busca dos consumidores por veículos atualizados, com mais conforto e tecnologia, e mudanças no mercado:

— Junto disso, tem a entrada de novas fábricas, novos produtos, nova tecnologia. E isso sempre movimenta o mercado. Então, você começa a ter ofertas que não tinha antes. Quanto mais competitivo for o mercado, mais agressivas vão ser as montadoras e as concessionárias. E o consumidor acaba sendo bem impactado.

Na Concessionária Eiffel — Citröen e Peugeot, na Perimetral Norte, em Caxias do Sul, as vendas têm crescido cerca de 0,5% ao mês desde o começo deste ano. Segundo o gerente comercial Lucas Teles da Rosa Dourado, é esperado um avanço mais tímido no primeiro trimestre, visto que é um período de férias das famílias, com menor consumo local.

— O mercado retorna mesmo ali em março ou abril, que são meses em que já tivemos um volume de vendas bem maior — comenta.

Tradicionalmente, de acordo com ele, os últimos meses do ano, a partir de outubro, concentram a maior demanda por veículos. O motivo é que os motoristas planejam as viagens de Natal e Ano-Novo embarcados em carros novos.

Em relação às preferências dos clientes, Lucas sinaliza como prioridades o conforto, motor com economia e performance, além do design.

— Antigamente, era o preço por preço. Hoje, o consumidor analisa outras coisas que considera mais importante — acrescenta.

Na Eiffel, os modelos preferidos dos consumidores pelo custo-benefício são o 2008, da Peugeot, e o Basalt, da linha Citroën.

Próximos meses

Para os próximos meses, o presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave estima cenário mais pressionado para vendas de veículos no país e no Estado. Isso ocorre em razão do juro ainda estacionado em patamar elevado, câmbio alto e incertezas no campo do comércio internacional diante do tarifaço promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Mesmo assim, o setor projeta ano com avanço nas vendas ante 2024, mesmo que em patamar mais tímido do que os observados em outros anos.