Serra estará representada com ambientes de inovação no South Summit Brazil, em Porto Alegre

Duda Fortes / Agencia RBS

Vem ai mais uma edição do South Summit Brazil, o evento que se consolidou na Capital gaúcha como um ponto de encontro para investidores, empresas e startups. Incentivados pelo programa Inova RS, vários ambientes de inovação da Serra apresentarão as respectivas novidades e a forma como recebem novas ideias nas cidades de origem.

A partir desta quarta-feira (8) e até o próximo sexta-feira (11), com o tema “Resiliência Climática e Reconstrução Urbana”, o South Summit abordará desde o impacto da inteligência artificial nos negócios até a transformação digital em diferentes setores da economia.

No Marketplace, mais de 20 ambientes de inovação contarão com representantes de Bento Gonçalves, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Guaporé, Nova Petrópolis, São Marcos e Vacaria.

Cerca de 80% desses participantes farão a estreia no evento e integram o espaço colaborativo e de conexões da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do governo do Estado.

Ambientes da Serra selecionados para participar desta edição:

Apeme Colab (Garibaldi)

BAH³ (Caxias do Sul)

Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica Canela)

Conexo (Caxias do Sul )

EcoInove Labs (Caxias do Sul)

Elos Hub (São Marcos)

Espaço Semente (Farroupilha)

FAB LAB (Caxias do Sul)

InTec (Flores da Cunha)

Inova Bento (Bento Gonçalves)

Inova Vacaria

Increase e IDEALab (Farroupilha) Instituto Hélice (Caxias do Sul)

Itec (Caxias do Sul)

Next (Caxias do Sul)

Órbita (Nova Petrópolis)

Pipa IFmakeRS + Clck Labs (Bento Gonçalves)

Telos (Caxias do Sul)

TecnoUCS (Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Guaporé)

UCSiNova (Caxias do Sul)

V Habitat (Gramado)

UCS leva trabalhos no campo de inovação

Dentre os participantes da Serra, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) vai marcar presença com a Agência de Inovação (UCSiNova), o Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação (TecnoUCS), a Incubadora Tecnológica (Itec/UCS) e o Semente Espaço Conectivo, esse localizado no campus universitário em Farroupilha.

Vai levar o trabalho desenvolvido no campo da inovação, além de apresentar o fomento à área representado pelo novo prédio, em construção no campus-sede. O coordenador do TecnoUCS, Cesar Panisson, explica que também serão feitos convites para que empresas se vinculem ao espaço:

– O objetivo é gerar networking com empresas, startups e investidores, atraindo oportunidades para a Serra Gaúcha.

Criado em 2022, o Semente Espaço Conectivo é uma referência em inovação no município de Farroupilha. Participa neste ano da quarta edição do Startup Weekend Farroupilha e contribuiu na elaboração da Lei da Inovação do Município.

Em parceria com o City Living Lab, o Semente desenvolve uma pesquisa para identificar a percepção dos moradores de Farroupilha sobre a qualidade de vida no município. O resultado pode servir de norte para gestores públicos sobre alocação de investimentos seguindo os interesses da população.

O diretor do campus de Farroupilha, Giancarlo Dal Bó, exalta a oportunidade de marcar presença no South Summit:

– A principal importância é o reconhecimento da UCS e do campus de Farroupilha como atores centrais no desenvolvimento dos ecossistemas de inovação da região.

Hélice estará no espaço Marketplace

Também entre os participantes da região está o Instituto Hélice, entidade sem fins lucrativos que promove o ecossistema de inovação da Serra. Fará parte do espaço Marketplace, na quinta-feira (10), das 9h às 14h. No local, o instituto mostrará o trabalho e convidará a comunidade a conhecer de perto ações como a Escola da Inovação e as melhorias feitas junto às empresas associadas.

O Hélice foi fundado em 2018 e promove ações por meio de processos estruturados de inovação aberta junto às empresas associadas. Também faz eventos e formações junto à comunidade sobre o tema. Tem a Escola da Inovação, em parceria com as três maiores instituições de Ensino Superior da região – UCS, Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) e o Centro Universitário Uniftec.