Preço da carne bovina sobe em média 14% de um ano a outro em Caxias do Sul

Ainda que tenha registrado menor variação do que os 31,6% percebidos em todo o Estado , a carne bovina ficou mais cara também em Caxias do Sul no mês de março se comparado ao mesmo período do ano passado . A alta na maior cidade da Serra é de em média 14%.

— Isso propicia de uma certa forma a elevação dos preços, mas é bom lembrar que a carne sofreu, ao longo do último ano, o impacto da enchente que afetou o rebanho. Em novembro tivemos uma aceleração do dólar, que demanda um tempo mas se materializa nos preços domésticos. E agora o tarifaço do Trump faz com que o agronegócio brasileiro seja mais demandado pela China. Então, o que aconteceu com o café é possível que se repita com as carnes, porque a China vai demandar mais exportações e isso vai fazer com que na ponta se eleve.