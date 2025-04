4ª edição Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Malharias locais esperam comercializar até R$ 17 milhões na Tricofest, em Nova Petrópolis

Programação ocorre nas sextas, sábados e domingo a partir do dia 9 de maio no Centro de Eventos. Em julho, comércio de malhas ocorre em Picada Café no Parque Jorge Kuhn