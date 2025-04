Consumidor de Caxias do Sul terá gasto médio de R$ 239 em presentes de Páscoa 

Gastos com presentes de Páscoa devem ser de R$ 239 em Caxias do Sul.

A celebração da Páscoa deve impulsionar as vendas de chocolates, ovos e bombons em 12,6% no comércio de Caxias do Sul. Essa é a projeção apontada pela pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade para a data. A pesquisa, que ocorreu entre os dias 23 e 28 de março de 2025, ouviu 605 moradores em diferentes pontos de Caxias do Sul.