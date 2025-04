Caxias do Sul ganha 1,8 mil empresas no primeiro trimestre de 2025; MEIs no setor de serviços puxam a lista

Dos MEIs constituídos no primeiro trimestre de 2025, 2.630 são voltados aos serviços. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Caxias do Sul ganhou 1.876 novas empresas nos primeiros três meses de 2025. O número é o resultado da formalização de 4.607 novos Cadastros Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJs), contra a extinção de 2.731 companhias no maior município da Serra no período. Os dados foram reunidos pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), a pedido da reportagem.

Em todo o primeiro trimestre do ano passado, Caxias teve a abertura de 3.817 novas empresas. Assim, o número dos primeiros três meses de 2025 representam um crescimento de 20,69% ao comparar os dois períodos.

Para o diretor de Planejamento, Economia e Estatística da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias (CIC Caxias), Tarciano Mélo Cardoso, o início de 2024 foi um período de mais cautela na economia local, o que também impactou na constituição de novos CNPJs no município. Porém, esse cenário foi mudando ao longo do ano, reflexo também do fechamento positivo da economia caxiense, com crescimento de 6,6% na comparação com 2023.

Os microempreendedores individuais (MEIs) puxaram a lista da abertura de empresas em Caxias do Sul no primeiro trimestre de 2025. Dos 4.607 CPNJs formalizados no município no período, 3.657 estão dentro dessa modalidade.

Os dados da JucisRS mostram que, com 2.630 novos CNPJs MEI, o setor de serviços liderou a lista na modalidade. Comércio e indústria, com 583 e 444, respectivamente, vêm na sequência na constituição de MEIs nos três primeiros meses do ano.

— Eu entendo que isso (aberturas no primeiro trimestre de 2025), é um pouco de efeito rebote, mais em cima de uma inércia da economia (no ano passado) que gera este efeito, olhando mais para as empresas que não estão como MEI, porque os MEIs têm outros fatores que impactam, às vezes o MEI é uma substituição de uma contratação CLT (carteira assinada) — analisa o diretor da CIC.

Lauren Momback Mazzardo, presidente da JucisRS, afirma que o modelo de microempreendedor individual tem se consolidado como uma porta de entrada para a formalização de pequenos negócios, principalmente em atividades autônomas. Na visão dela, o setor de serviços para os MEIs é mais acessível por poder começar a empreender com menos investimento, e cita como exemplos os ramos de atividades como estética, manutenção, entregas e alimentação.

— É um setor dinâmico, com alta demanda e que permite uma entrada mais rápida no mercado. Além disso, a digitalização e a popularização de plataformas de venda e divulgação também facilitaram muito a atuação desses empreendedores no setor de serviços. Isso demonstra uma mudança no perfil do empreendedor brasileiro, que busca soluções práticas e ágeis para empreender — diz Lauren.

Das 950 empresas abertas em Caxias no primeiro trimestre de 2025 sem ser MEIs, 911 são de sociedades limitadas, conhecidas como Ltda. O número é 29.07% superior que o do ano passado, quando foram 736 empresas constituídas nesta modalidade. Mais uma vez, o setor de serviços liderou a lista, com 693 novos negócios. Comércio ficou em segundo lugar, com 192, e a indústria teve 65.

— Às vezes tu tens uma empresa que presta serviço industrial, uma pintura, uma usinagem, ou algo do gênero, e ela é classificada como serviço, mas está dentro do ramo industrial, não é uma empresa que presta um serviço para um consumidor pessoa física. Então, isso é algo que tende a crescer mais, é mais fácil de você abrir um CNPJ para comércio e serviços do que indústria — detalha Tarciano Cardoso.

Desafios de empreender

Empreender está na família de Eduardo Bittencourt, 39 anos. No passado, o avô tinha uma loja em que ele trabalhou por algum tempo. Mas, desde jovem, presta serviços no ramo de instalações de telecomunicações e internet. Ele chegou a ser funcionário por um tempo, mas resolveu ter a sua própria empresa.

Em março de 2025, fechou a empresa que tinha com um antigo sócio e formalizou um novo MEI. Hoje, Bittencourt presta serviços de telecomunicações, como instalações de estruturas de wi-fi, parte de rede empresas e elétrica. Também tem focado na parte de gerenciamento de carregadores de carro elétricos.

— Não tem o que reclamar, está bom demais este início de ano para nós, e para todos. (Mas) a parte de mão de obra está escassa, estamos precisando de gente e não achamos — comemora Bittencourt.

Entre os principais desafios está a parte de organizar a empresa. Durante o dia, roda de cliente em cliente para prestar serviços, e, muitas vezes, deixa para organizar os orçamentos e fechar os negócios à noite.

— A parte do "eu empresa" é complicada, essa parte administrativa, de fazer a nota fiscal para o cliente, o orçamento, é complicado. (Mas) eu não me vejo como funcionário de ninguém — finaliza o empreendedor.

Após uma década trabalhando na indústria metalúrgica, Jonatan Willian de Bittencourt, 34, resolveu mudar os ares em 2025. Após amadurecer a ideia ao longo de todo o ano passado, em março constituiu o seu CNPJ como MEI. Ele presta consultoria na área de qualidade e engenharia, como implementação de normas técnicas e na área de projetos, a que trabalhava quando era funcionário.

— É uma experiência nova, é um desafio dia após dia. Tem que fazer o próprio horário, tem que ir atrás de serviço. Hoje eu tenho uma parceria com outra empresa que prestava consultoria no tempo que trabalhei na indústria, e acabou crescendo essa parceria, estamos trabalhando juntos neste primeiro momento — destaca.

Jonatan diz não fechar as portas para um dia voltar a ser funcionário. No entanto, empreender é a atual vontade, e garante que vai “lutar dia após dia” para que a empresa cresça. É claro que há dificuldades no atual momento, mas o empreendedor se mostra motivado:

— Nessa área de atuação o principal desafio é conquistar o cliente, fazer acreditar no serviço, no teu potencial, porque a consultoria não é algo palpável. Muitas empresas estão querendo implementar ISO, mas é uma luta fazer esse contato e conquistar o cliente, tem sido um dos maiores desafios. Antes mesmo de sair (da empresa que era contratado) já tinha clientes encaminhados, isso que também motivou a saída da indústria.

Aberturas e fechamentos*

MEIs abertos no primeiro trimestre de 2025: 3.657

3.657 Empresas de outras modalidades abertas no primeiro trimestre de 2025: 950

950 Total de empresas abertas no primeiro trimestre de 2025: 4.607

4.607 MEIs extintos no primeiro trimestre de 2025: 2.103

2.103 Empresa extintas de outras modalidades abertas no primeiro trimestre de 2025: 628

628 Total de empresas extintas no primeiro trimestre de 2025: 2.731

2.731 Saldo entre aberturas e fechamentos: 1.876

Fonte: JucisRS

Tempo para abrir uma empresa

Conforme dados da Secretaria Municipal da Receita e da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico, é possível abrir empresas em cinco minutos em Caxias do Sul, como é o caso dos microempreendedores individuais, que são de baixo risco (que exercem atividades econômicas seguras e menos burocráticas).