Vendas de ventiladores e ares-condicionados disparam em Caxias do Sul com a onda de calor

Loja no Centro vendeu 80% do estoque de ventiladores em uma semana. Porthus Junior / Agencia RBS

“Água no deserto sai menos que ventilador em Caxias”. A percepção e o bom humor é de quem trabalha há 20 anos no comércio de eletroeletrônicos e a cada verão acompanha a procura pelo aparelho aumentar.

Vendedora de uma loja na Avenida Júlio de Castilhos, Kaliandra dos Santos perdeu as contas de quantas unidades vendeu nos últimos dias.

Na manhã desta terça-feira (11), ela negociava a venda de um ar-condicionado para quem se cansou de todo o ano renovar os ventiladores, que, segundo a aposentada Cleusa Magrinelli, 63 anos, já não dão mais conta do calor:

— Tenho oito em cada uma das três casas, na cidade, na praia e no sítio. Vou comprar o ar e instalar onde fico mais, na cidade, que é onde o calor beira o insuportável — conta a aposentada.

As vendas dos equipamentos que ajudam a combater as temperaturas que passam dos 30°C em todo o Estado dispararam em Caxias e a presença deles é facilmente percebida nas mãos de quem passa nas calçadas e pelas paradas de ônibus.

Kaliandra dos Santos e Cleusa Magrinelli: negociação para adquirir o primeiro ar-condicionado. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Em uma das lojas visitadas pelo Pioneiro na manhã desta terça, o estoque de 200 unidades foi reduzido a 20 desde a que a onda de calor começou, na terça-feira (4) da semana passada. São equipamentos que partem de R$ 129 e sobem de preço conforme a potência e altura. Um deles, com valor próximo a R$ 600, possui até compartimento para que o repelente circule junto com o ar.

O aposentado Marcos Antônio Leite, 68, escolheu o modelo mais simples para levar até a recepção do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil:

— Liguei agora e me pediram para levar já montado, que é para usar agora. Não tem quem aguente este calor. Um vento circulando já refresca.

Outras opções

E nem só de ventilador ou ar-condicionado vivem as lojas neste período. Nas vitrines, caixas térmicas, cadeiras e piscinas estão à disposição de clientes que investem em alguma maneira para diminuir a sensação térmica.

O frentista João Névio dos Santos, 59, vai chegar em casa hoje com uma piscina plástica de mil litros para a filha. Uma das últimas unidades do estoque da loja na Rua Marquês do Herval.

— Ela ainda está em férias, ficar em casa e passar calor é brabo. Fiz uma pesquisa rápida de preços e em algumas lojas, inclusive, não encontrei.

Ar-condicionado portátil é alternativa para quem não quer esperar pela instalação. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

A venda de uma outra opção de refresco, mais cara e potente, também tem surpreendido pelas vendas. É o ar-condicionado portátil, que vai na tomada e é vendido em média por R$ 3,3 mil. Pode ser transportado e tem 12 mil BTUs, a unidade de medida usada para mensurar a quantidade de energia necessária para mudar a temperatura do ambiente:

— Colocamos oito na vitrine e esgotou rapidamente. É bom pela comodidade, dá levar para a praia, inclusive, e não precisa instalar. Eu mesmo comprei um e o instalador pediu prazo de 15 dias.

Profissionais dão prazo de 15 dias para a instalação de condicionadores de ar comprados a partir desta semana em Caxias. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Agenda cheia para instalar

Por conta da alta demanda, o prazo para instalar um ar-condicionado tem sido de 15 dias em Caxias do Sul. A agenda cheia é confirmada pelos profissionais que, a depender da dificuldade, podem demorar até cinco horas para fazer uma instalação.

Em uma pesquisa no grupo de WhatsApp que reúne os colegas do ramo, Jean Henrique Scholl, da Sudare Climatização, comprovou que o desejo de ter em casa os aparelhos aumentou. Mas é preciso paciência, inclusive, para receber o condicionador de ar caso seja comprado direto com a distribuidora.