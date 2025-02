Essa é a última semana para o pagamento do IPTU em cota única com 10% de desconto em Caxias do Sul. O vencimento é na próxima segunda-feira (10). Os boletos estão disponíveis no site da prefeitura de Caxias do Sul ou pelo aplicativo Cidadão Online. O IPTU que não for pago em cota única pode ser pago em quatro parcelas, com vencimentos em 10 de abril, 12 de maio, 10 de junho e 10 de julho.