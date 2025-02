Tempo seco favorece safra do figo na Serra, que deve colher 1,4 mil toneladas da fruta em 2025

A safra de figo na Serra gaúcha em 2025 deve alcançar 1,4 mil toneladas, segundo estimativas da Emater/RS-Ascar. Apesar do volume ser 10% menor se comparado com 2024, devido aos impactos das enchentes de abril e maio de 2024, a produção segue com boas perspectivas, impulsionada pelo clima mais seco e favorável ao cultivo da fruta.