Serra tem três cidades em situação de emergência devido à estiagem; safras devem ter perda de 50% na produção nesse ano 

Ainda em recuperação dos prejuízos causados pela chuva de maio do ano passado, agricultores, produtores de leite e de animais de corte da Serra têm registrado perdas devido aos efeitos da estiagem e do extremo calor na região.

Conforme o portal da Defesa Civil do Estado, ao menos três cidades da região decretaram situação de emergência em decorrência da falta de chuva: Esmeralda, Montauri e Paraí . Além disso, Monte Belo do Sul já solicitou o reconhecimento da condição junto ao órgão.

— A perda está ruim desde o início do ano e acreditamos que vai piorar. Estimamos prejuízo de R$ 11 milhões na safra do milho, R$ 6 milhões na soja e R$ 900 mil no leite. Esse montante representa cerca de 50% da produção total de Paraí — detalha a Secretária de Agricultura, Rejane Bresolin.

Segundo Borges, a partir do decreto de emergência, o município espera conseguir auxílio do governo estadual e federal para perfurar novos poços artesianos.

O secretário Vanderlei de Bona calcula que a estiagem cause a perda de 55% na produção de soja, 35% no milho em grão, 31% no milho de silagem e 30% de queda na produção do leite bovino.