Saiba como vai funcionar o laboratório de inteligência artificial do Instituto Hélice, em Caxias do Sul

Laboratório será no espaço da Conexo, do Grupo Randoncorp

O futuro é tecnológico e, por isso, o Instituto Hélice de Caxias do Sul está montando um laboratório de inteligência artificial (IA) com o objetivo de trazer o tema para o debate da comunidade.

O laboratório está em fase de estruturação e ficará pronto até o final de abril. Ele será instalado em uma sala do espaço Conexo, do Grupo Randoncorp. Ele terá computadores, além de dispositivos e ferramentas fornecidas pela empresa DB, que tem expertise neste mercado.

O primeiro ciclo de aplicação dos métodos se iniciará antes mesmo do espaço físico estar pronto. Um workshop sobre o tema está previsto para ocorrer no dia 10 de março, com foco em temas como o cenário da inteligência artificial e como ela pode auxiliar nos negócios. Essas capacitações serão feitas pela equipe do Conexo.