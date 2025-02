Já em clima de Páscoa: ovos de chocolate já estão à venda em supermercado de Caxias do Sul

Produto característico da data especial é vendido no Zaffari, do Centro. Porthus Junior / Agencia RBS

Faltam mais de dois meses para a Páscoa, no entanto, em Caxias do Sul já é possível encontrar os ovos de chocolate sendo vendidos, antes mesmo da folia de Carnaval. O produto, característico da data, já é comercializado no supermercado Zaffari da Rua Borges de Medeiros, por exemplo, no Centro. A antecipação das vendas chama a atenção de consumidores e de entidades do comércio, já que a data comemorativa será apenas no dia 20 de abril.

Procurado pela reportagem, o Zaffari, por meio de sua assessoria de imprensa, preferiu não comentar a decisão de iniciar as vendas tão cedo. No entanto, representantes do setor analisam a estratégia. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios Caxias do Sul (Sindigêneros), Volnei Basso, é uma questão particular de cada supermercado definir quando começam as vendas de ovos de Páscoa.

— O Zaffari tem, por tradição, antecipar a Páscoa. No entanto, a grande maioria sempre deixa para começar as vendas mais próximo da data, muito em função do clima, porque nós temos problemas do produto com o calor — diz o dirigente.

Já para o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, essa é uma estratégia válida, mas que depende de variáveis de empresa para empresa.

— Uma loja que não tenha climatização, por exemplo, não pode fazer essa antecipação. A estratégia comercial varia de acordo com o público de cada empresa, mas essa antecipação já vem ocorrendo também em outras datas festivas — afirma Longo.

Preços variam entre R$ 54,80 e R$ 97,80. Porthus Junior / Agencia RBS

A venda antecipada dos ovos de Páscoa pode trazer um questionamento à tona: os pais que compram o produto agora irão guardá-lo até a data para presentear os filhos? Tanto o dirigente do Sindigêneros, quanto da Agas, concordam que muitas das vendas que ocorrem com tanta antecipação são, por vezes, por impulso.

— Não há uma regra, mas existe um nicho de consumidores que consome ovos de Páscoa e colombas pascais antes e depois da Páscoa. Depende do tipo de público da loja, do clima e da oportunidade. Certamente há uma venda por impulso com a antecipação da exposição, mas a conta a ser feita é se esta venda compensa o espaço retirado de outros produtos na gôndola — diz o presidente da Agas.

Conforme Longo, é cada vez mais comum a antecipação das vendas, não só na Páscoa como em outras datas. Os espumantes e os panetones, por exemplo, já deixaram de ser produtos de uma data só, segundo o dirigente:

— É uma cultura que vai sendo quebrada e que tem cada vez mais adeptos.

Longo destaca ainda que sobram cada vez menos ovos de chocolate nas gôndolas dos supermercados após a Páscoa, já que a previsão de compras está cada vez mais assertiva. O destino da sobra, segundo o dirigente, depende da negociação de cada empresa.

De olho nos valores

O presidente do Sindigêneros, Volnei Basso acredita que o valor do chocolate vai sofrer um aumento em 2025. No único supermercado que comercializa o produto até o momento, o preço dos ovos de Páscoa, por exemplo, varia entre R$ 54,80 (166g) a R$ 97,80 (357g).

— Algumas empresas irão ter aumento entre 21% e 26%. Já outras empresas menores, que utilizam o cacau puro, o aumento pode chegar a 40% — sintetiza Basso.

Esse aumento, segundo o dirigente, se deve à quebra de safra de cacau na Costa do Marfim e em Gana, que são os dois maiores produtores mundiais, devido à infestação dos cacaueiros por uma praga que causa um inchamento anormal das brotações, o que reduz a produtividade da lavoura e pode levar à morte da planta.