Estrutura da vinícola Nova Aliança, em Caxias, não será mais demolida; empresa quer vender espaço

Imóvel está localizado na Rua Feijó Júnior. Porthus Junior / Agencia RBS

O antigo prédio da Cooperativa Nova Aliança em Caxias do Sul, na Rua Feijó Júnior, no bairro São Pelegrino, deve ser vendido. A informação foi confirmada pelo gerente de operações da vinícola, Alexandre de Oliveira. Segundo ele, três grandes redes de atacarejo demonstraram interesse na compra do imóvel de cerca de 9 mil m².

Há um ano, o prédio foi fechado com tapumes após reclamações de moradores do bairro devido à insegurança diante das invasões e vandalismo. Apesar da possibilidade de venda, a empresa optou por não demolir a estrutura de pavilhões do perímetro externo, o que pode facilitar a utilização do espaço pelos futuros proprietários. Na parte interna, entretanto, a estrutura metálica já foi removida.

Desde o fechamento das atividades, integrantes da cooperativa solicitaram autorizações à Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) para a demolição da estrutura, que antes era utilizada para a produção. Contudo, essas autorizações duram apenas seis meses, e a última venceu em janeiro. Conforme Oliveira, a empresa não irá realizar outro pedido. O complexo conta com três casas históricas, que devem ser mantidas e restauradas.

— A gente não avançou mais com nenhuma demolição para mantermos a área isolada. Hoje, o nosso objetivo é deixar a área para venda, então optamos por não colocar mais recursos (para demolição), aguardando um potencial comprador, que decidirá como aproveitar o pavilhão. Queremos trazer vida para o lugar de novo — afirma Oliveira.

Ainda não há prazo para concretização da venda do terreno. Porthus Junior / Agencia RBS

O gerente de operações da cooperativa não revelou quais seriam as redes de atacarejo interessadas na compra do imóvel. Também não há informação sobre o valor do terreno ou um prazo definido para a concretização da venda. Uma rede interessada seria do Rio Grande do Sul e as outras de fora do Estado.

— É um imóvel de valor agregado, com uma boa localização, então não é algo que se revolve em alguns meses. As redes interessadas ainda fazem estudo de viabilidade e análise de mercado. Hoje, são três interessadas, entretanto, não temos nada fechado ainda. Por enquanto, é apenas “namoro” — revela.

Ainda conforme Oliveira, o tamanho do imóvel chamou atenção de muitos interessados de diferentes ramos. Uma academia e uma entidade social demonstraram interesse em alugar parte do imóvel. Entretanto, os planos da cooperativa envolvem apenas a venda do terreno, e não a locação.

Em 2014, a sede da Cooperativa Vinícola Nova Aliança foi concentrada em Flores da Cunha, em uma nova estrutura com 24 mil metros quadrados. Atualmente, 700 famílias da Agricultura Familiar são associadas e estão espalhadas pela Serra. Ao longo dos anos, a estrutura em Caxias foi parando aos poucos e restou apenas a venda no varejo.

Em abril de 2023, apenas as vendas online seguiram e o espaço era utilizado como um depósito desses produtos. Em setembro do mesmo ano, toda a comercialização foi direcionada para Flores da Cunha, encerrando efetivamente as atividades em Caxias.

Insegurança ainda é preocupação

As casas que fazem parte da sede da Cooperativa Nova Aliança, em Caxias do Sul, foram fechadas com tapumes em fevereiro do ano passado. A ação foi feita após solicitação da prefeitura em função da depredação e insegurança que a estrutura inutilizada passava aos moradores da região. Os portões dos pavilhões, que ficam na Rua Leonel Mosele, também já foram fechados.

Antes do fechamento, os pavilhões estavam com todas as portas abertas, permitindo o acesso de pessoas que vivem em situação de rua e vândalos.

De acordo com o diretor de fiscalização da SMU, Rodrigo Lazarotto, no final do ano passado, a pasta recebeu novas reclamações de moradores, relatando que o local havia sido novamente invadido por moradores de rua, o que resultou em uma nova notificação à empresa para que fechasse com tapumes. Conforme o gerente de operações da empresa, o serviço foi realizado em dezembro.

— Nós sempre tentamos ser rápidos com essas demandas (de colocação de tapumes). Mas é quase que enxugar gelo. A gente fecha um lado, eles abrem o outro — finaliza Oliveira.

História

De acordo com pesquisa do colunista de Memória do jornal Pioneiro, Rodrigo Lopes, a Cooperativa Vinícola Aliança foi inaugurada em 1931. Em 2010, foi rebatizada de Nova Aliança após a inserção de novas quatro cooperativas - São Victor (Caxias), Santo Antônio e São Pedro (Flores da Cunha) e Linha Jacinto (Farroupilha). A cooperativa participou da Festa da Uva desde as primeiras edições. Desde 2014, a empresa mantém sede em Flores da Cunha.