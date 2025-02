Economia de Caxias do Sul fecha 2024 com crescimento de 6,6%

Para Astor Schmitt (segundo à esquerda), diretor da CIC, os dados caxienses devem ser comemorados. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Com incremento em todos os setores, a economia de Caxias do Sul cresceu 6,6% em 2024 em relação a 2023. O maior salto foi do setor de serviços, com alta de 14,7%, seguido da indústria, com 4%. Por outro lado, o comércio ficou em 1% no positivo, considero como estabilidade pelos especialistas do setor. Os números foram apresentados na manhã desta quinta-feira (6) pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

Os índices do maior município da Serra foram comemorados, uma vez que, conforme Tarciano Mélo Cardoso, diretor de planejamento, economia e estatística da CIC, a expectativa do fechamento do Produto Interno Bruto (PIB) deve fechar em 3,5% em 2024.

Para Astor Schmitt, também diretor da CIC, os dados caxienses devem ser comemorados, uma vez que, conforme ele, poucas cidades do país conseguiram fechar o ano assim. Ele valorizou os esforços na cidade, já que o contexto regional, principalmente com a calamidade provocada pela chuva, apontava para um ano desfavorável. O especialista elencou três motivos que podem ter ajudado a cidade no período:

*O quadro reúne os dados resultantes de diversos levantamentos, que analisam cada setor com base na respectiva representatividade na economia do município, por isso, não cabe neste quadro fazer o cálculo dos valores das colunas para se obter o resultado final do respectivo mês em questão, no caso, dezembro de 2024. CIC Caxias / Divulgação

— Nós fomos influenciados em nossa região por um excelente desempenho do agro, as safras e a produção agrícola puxaram. Segundo, a redução do desemprego, preenchemos mais de 6 mil vagas, a massa salarial cresceu mais de 15%. E terceiro, o governo (federal) com a política assistencialista, usou o impulso fiscal para também contribuir nesse crescimento da economia. Isso, em um primeiro momento, gera consumo; no curto prazo isso é muito positivo — aponta o diretor da CIC.

Schimitt pondera que há possibilidade de um desarranjo fiscal a nível Brasil nos próximos anos, com impactos na cidade, além da perda de competitividade nas exportações de Caxias ao longo dos últimos anos — a balança comercial fechou com saldo de 173 milhões de dólares no ano passado:

— Se nós conseguirmos dar a volta nessas duas coisas, vamos continuar celebrando.

Sobre a projeção para 2025, Cardoso destaca que o desempenho dependerá do que acontecer a nível nacional.

— Caxias é uma cidade produtiva de bens de capital, depende bastante do agro, e o que movimentar no agro a nível Brasil vai interferir aqui. Não temos uma tendência clara ainda do que vai acontecer, esperamos que seja um ano positivo, mas acreditamos que não na mesma magnitude que foi 2024 — pondera Cardoso.

A indústria e os serviços

Apesar da tragédia climática de maio, os números da economia caxiense foram celebrados ao longo da apresentação. Na indústria, por exemplo, o crescimento de 4% passa diretamente por mais horas trabalhadas ao longo do ano, pelas vendas industriais e pela massa salarial.

Mesmo perdendo tração desde agosto, o setor de serviços foi o com maior alta no período. Para Tarciano, esse crescimento da abertura de novas empresas é reflexo da mudança de postura da população:

— Não notamos a abertura de várias indústrias e pontos de comércio, notamos pontos de serviço. Notamos também que a população, em vez poupar e consumir um produto, consome um serviço.

O estável comércio

De janeiro a dezembro o incremento foi de 1% no comércio caxiense. No mês marcado pelo Natal, data mais importante para o varejo, os números apontaram para uma expansão de 2,14% na comparação com novembro. Já em relação a dezembro de 2023, o resultado foi queda de -2,15%. As informações são do Termômetro de Vendas, da CDL Caxias.

Segundo análise do Núcleo de Informações de Mercado da CDL Caxias do Sul, as pesquisas de intenção de compras nas principais datas comemorativas, realizadas ao longo do ano passado, já revelavam que o consumidor iria presentear, mas com moderação, segurando os gastos. Números mais modestos de fechamento do ano já estavam previstos nos levantamentos antecipados às celebrações, sendo que a Black Friday e o Natal foram importantes incrementos para o encerramento de 2024.

— O comércio passou por um ano tempestuoso, uma incerteza muito grande, ficamos praticamente seis meses com resultados negativos, onde gastamos toda aquela "gordura" que tínhamos do período anterior, mas a partir de agosto, viramos a chave e conseguiu fechar com expansão. Pensa que você nadou contra a correntezas o ano interior, e conseguiu avançar 1%, uma avanço ainda significativo, a ser comemorado — aponta Mosar Leandro Nessa, assessor de economia e estatística da CDL.

Ness também comemorou a manutenção dos empregos no setor. Ele espera uma expansão do setor em 2025.

— É lógico que o terreno que está a nossa frente ainda existe grande incerteza, e ainda é complexo dizer isso ao longo do ano, mas esperamos que a taxa de juros deve subir e o crédito encurtar, então o consumo vai ser prejudicado nesse sentido. Mas, se conseguirmos manter essa expansão em torno de 3% a 4% até o final do ano no comércio, vamos comemorar.

Mais de 6 mil empregos

Caxias do Sul registrou crescimento na geração de empregos formais em 2024. Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revelam um saldo positivo de 6.145 vagas. Ao todo, foram 99.028 admissões contra 92.883 demissões nos últimos 12 meses.

O número total representa um aumento de 83% no saldo de vagas geradas na comparação com 2023, quando foram criados 3.345 postos de trabalho na cidade. Para fins comparativos, em 2023, o dado apresentou recuo 45% em relação a 2022, ano em que a cidade somou 6.086 novas carteiras assinadas.