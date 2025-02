Com mais de 200 expositores, Movelsul, em Bento, tem 100% dos espaços comercializados

Arena do Conhecimento terá palestras gratuitas apresentadas por especialistas. Movelsul Brasil / Divulgação

Considerada a principal feira de móveis da América Latina em termos de área, número de expositores e visitantes, a 24ª edição da Movelsul Brasil será realizada neste mês, entre os dias 17 e 20, das 12h às 19h, no Parque de Eventos em Bento Gonçalves. Com foco em negócios, a feira reúne fabricantes de móveis, colchões, estofados e decoração, atraindo lojistas, varejistas e importadores do setor moveleiro. O evento é realizado pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis) desde 1977.

Os espaços de exposição para a Movelsul Brasil já estão todos comercializados. Conforme a presidente do Sindmóveis, Cíntia Weirich, serão mais de 200 expositores.

Uma das novidades da edição de 2025 é o espaço Movelsul Conecta, no pavilhão E, e que pretende atrair segmentos como corporativo, planejados, decoração e serviços para o varejo (e-commerce, logística, sistema de gestão, marketing). Outra atração desse pavilhão é a Arena do Conhecimento, com palestras gratuitas apresentadas por especialistas. Entre os participantes do conteúdo estão confirmados Amanda Ferber (arquiteta), Fernando Mendes (arquiteto e designer), Freddy Van Camp (designer), Regina Galvão (jornalista) e Winnie Bastian (arquiteta e jornalista), jurados do Prêmio Salão Design.

— O Movelsul Conecta nasceu para diversificar os segmentos de expositores, atraindo outras marcas, principalmente de móveis planejados e de mobiliário corporativo. Além disso, esse espaço vai receber a mostra do Prêmio Salão Design, que vai reunir 87 produtos finalistas — conta Cíntia.

Em uma área com 6 mil m², o Movelsul Conecta reunirá cerca de 50 espaços alocados em áreas temáticas. O +Solução contará com expositores de serviços e tecnologias que facilitam o dia a dia do varejo de móveis. Já o espaço Elos será um centro de negócios para gerar conexões com as mais diversas áreas do setor moveleiro, apontando caminhos para crescer com inovação.

Em 2023, foram 500 marcas expositoras. Movelsul Brasil / Divulgação

Após duas edições conjuntas com a Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (Fimma Brasil), organizada pela Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), a Movelsul Brasil voltará a ser realizada separadamente.

— No pós-pandemia foi uma decisão estratégica unir as feiras. Mas, nas últimas edições, tínhamos uma demanda crescente por mais expositores que gostariam de estar disponíveis e, em função do tamanho dos pavilhões, percebemos que era importante separar novamente. Tanto que, com a ampliação dos espaços, estamos com a Movelsul 100% comercializada — explica Cíntia.

Em 2023, realizadas em conjunto, a Movelsul e a Fimma Brasil contaram com 500 marcas expositoras em 58 mil metros quadrados. As feiras receberam 30.835 visitantes de todos os estados brasileiros e 46 países, com uma estimativa de R$ 2 bilhões em negócios.

— A expectativa é muito positiva. Já temos centenas de credenciados na feira e rodadas de negócios já marcadas. Enfim, são várias novidades que o público vai gostar. Faremos uma feira melhor do que já foram as últimas — afirma a presidente do Sindmóveis.

Programação de palestras da Arena do Conhecimento

Dia 17

13h30 - Cerimônia de abertura oficial da Movelsul Brasil 2025

15h40 - A essência das cores, com Marcia Holland (formada em Artes e Arquitetura e Urbanismo, especialista em cores)

16h30 - Design do futuro – uma visão by Irmãos Adriano, com Davide e Gabriele Adriano (estúdio italiano Adriano Design)

*Evento com tradução simultânea

17h20 - Design comercial com propósito: alinhando conceito e função, com Karina Capaverde (diretora da Casacor RS) e Pollyana Pizzutti (arquiteta)

18h10 - Desafios para 2025, com Jeferson Bertolini (Instituto Hélice, case Bertolini)

Dia 18

13h30 - Biomimética em projetos de arquitetura corporativa, com Lula Gouveia (engenheiro civil, arquiteto e sócio do Superlimão Studio)

14h15 - Ctrl + Alt + Space: reprogramando os espaços coletivos. “Os desafios multigeracionais em um mundo pós-pandêmico, com Bruna de Lucca (arquiteta e sócia-fundadora do Studio BR)

15h30 - Requalificação de espaços incorporando uma nova vocação, com Moema Wertheimer (sócia-fundadora da MW Arquitetura)

16h15 - Da arquitetura ao mobiliário, com forma, função e propósito, com Carlos Andrigo (arquiteto na Perkins&Will)

17h30 - Change management, com Claudia Andrade (arquiteta da CMAA Workplaces, autora e consultora)

18h15 - Talks Office Connection, com Lula Gouveia, Bruna de Lucca, Moema Wertheimer, Carlos Andrigo e Claudia Andrade

Dia 19

14h - Arquitetura da experiência, com Marcele Brunel (gerente do Design Office da Dexco)

14h50 - Da colher à cidade: a abrangência do design de Guto Indio da Costa, com Guto Indio da Costa (arquiteto e designer)

15h40 - A fabricação industrial e artesanal do design, com Regina Galvão (jornalista especializada em arquitetura e design), Freddy Van Camp (designer e professor universitário) e Fernando Mendes (arquiteto, designer e marceneiro) – jurados do 26º Prêmio Salão Design

16h50 - Sustentabilidade na arquitetura e no design brasileiro, com Amanda Ferber (arquiteta) e Winnie Bastian (arquiteta e jornalista) – juradas do 26º Prêmio Salão Design

18h - Cerimônia de premiação do Prêmio Salão Design 2025

Dia 20

14h - Briefing e cocriação, com Max Pezzini (consultor empresarial e palestrante)

14h50 - Como um portfólio digital pode alavancar teu negócio em 2025?, com Victória Rammé Pacheco e Thiago Sussenbach Costa, da Growarq



15h40 - Design de superfície para painéis: da criação à aplicação, com José Ferro (designer da Interprint)

16h50 - Trends by Refresher: tendências do mercado, com convidados especiais, sob coordenação do designer André Menin