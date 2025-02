Caxias do Sul fecha 2024 com saldo positivo de emprego entre jovens de 18 a 24 anos 

Caxias do Sul fechou 2024 com saldo positivo de emprego para jovens entre 18 e 24 anos. Os dados são do Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul, com base nos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O estudo que mede a movimentação de contratos formais em Caxias acompanhou os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do IBGE, que indicou a menor taxa de desocupação entre jovens gaúchos desde 2012. A queda foi de 9,1% no Estado no quarto trimestre de 2024.

O recorte do IBGE é do último trimestre do ano, quando, historicamente, e sempre em dezembro, a balança apresenta saldo negativo entre contratações e demissões.

O motivo, de acordo com a coordenadora do Observatório do Trabalho, professora Lodonha Coimbra Soares, são os encerramentos de contratos temporários e o desejo do jovem em aproveitar as férias:

— É uma faixa etária que tem algumas considerações. É uma questão geracional de não ter necessidade de permanecer no emprego e, além disso, atravessamos um período de muita oferta, então o jovem é crítico, quer se sentir bem no ambiente de trabalho e pode, de certa forma, escolher. Então a rotatividade é bastante alta.

Além do aquecimento do mercado de trabalho como um todo, é o envelhecimento da população que explica, segundo o coordenador da Pnad Contínua no Estado, Walter Rodrigues, a maior taxa de ocupação entre os jovens.

— A gente tem uma oferta de mão de obra no Estado que, em função da questão etária, vai ser decrescente. Ao mesmo tempo, mantendo-se um crescimento da economia, vamos continuar com uma demanda por mais trabalhadores — diz.

Indústria lidera em contratações de jovens

Com 10.513 contratações em 2024, a indústria foi o setor que mais contratou jovens no ano passado em Caxias do Sul, seguida pelo comércio, com 8.688 admissões. Como todos os setores, que ainda incluem agricultura, construção e comércio, o saldo foi positivo. Em média 1,5 mil jovens permaneceram na vaga.

Os números que superam os de anos anteriores, desde 2020, comprovam, de acordo com Lodonha, o bom momento para os jovens entrarem no mercado de trabalho em Caxias.