Carnês para pagamento parcelado do IPTU, em Caxias do Sul, estão disponíveis para emissão 

A emissão e o pagamento das guias também pode ser realizado no aplicativo Cidadão Online.

Os contribuintes de Caxias do Sul que não quitaram o IPTU 2025 em cota única podem, agora, emitir os carnês para o pagamento em quatro vezes , com os vencimentos em 10 de abril, 12 de maio, 10 de junho e 10 de julho.

Para o pagamento parcelado, há diversas opções para emissão e pagamento das guias, como o aplicativo Cidadão Online, site da prefeitura de Caxias do Sul, guichês de autoatendimento que ficam no Centro Administrativo (Rua Alfredo Chaves, 1.333) e também no Tudo Fácil.