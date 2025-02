Ano começa com mercado de trabalho no positivo, e Caxias gera mais de 1,4 mil vagas de emprego em janeiro

Segundo Caged, agropecuária teve o principal desempenho de janeiro em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Caxias do Sul voltou a apresentar crescimento na geração de empregos em janeiro deste ano, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os dados divulgados na quarta-feira (26) mostram que foram 9.193 contratações contra 7.732 demissões, trazendo um saldo de 1.461 postos de trabalho gerados no primeiro mês do ano.

Em dezembro do ano passado, o município teve o pior desempenho de todo 2024, com o saldo negativo de 2.851 vagas. Em todos os setores houve mais desligamentos do que admissões.

Em janeiro, por outro lado, apenas o segmento de comércio perdeu vagas: foram 12 (um saldo de 1.811 contratações e 1.823 desligamentos). Os outros setores fecharam o período com resultado positivo. Aqueles com a maior geração de vagas foram a agropecuária, com 834 novos postos, e a indústria, com 524.

Doutor em Economia, Mosár Leandro Ness chama atenção que, desde 2020, o mês de janeiro têm apresentado desempenhos positivos no Caged. Sobre a geração de empregos na agropecuária, o especialista lembra que está ligado ao período de safra de diversas culturas, como uva, maçã, figo e pêssego. O número também pode estar ligado ao movimento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em conscientizar a contratação formal neste período:

— Desses 1,4 mil trabalhadores, 800 trabalhadores poderíamos dizer que são temporários. Eles vão permanecer empregados ao longo do período da safra e depois deverão ser demitidos. Grande parte desse movimento no setor agropecuário, acredito que se deve à fiscalização do Ministério do Trabalho em várias propriedades, o que fez com que esses trabalhadores fossem admitidos legalmente, com carteira assinada, com todos os direitos. O que é bom, algo salutar, porque todo trabalhador merece ter o respeito por parte dos empregadores.

O resultado de janeiro deste ano é semelhante com o do ano passado. Em 2024, o mês teve saldo de 1.730 vagas, com os desempenhos mais positivos vindo novamente da indústria e da agropecuária. Segundo o Caged, naquele período, a indústria criou 770 postos de trabalho e a agropecuária, 702.

Pelo resultado, Ness avalia que o mercado de trabalho está aquecido. Porém, existe uma dúvida sobre como poderá ser o desempenho dos próximos meses.

— Podemos dizer que o mercado de trabalho se mantém aquecido, tanto local, como estadual, como nacionalmente. Existe um certo temor com relação ao nível de atividade da economia, quanto nós vamos conseguir manter esse nível de aquecimento. O temor é por quê? Porque uma parte desse nível de atividade aquecida vem se mantendo pelos gastos do governo. E uma hora essa situação vai reverberar ou em inflação ou em insolvência. Esse é o temor de um número expressivo de pessoas no país — comenta o economista.

Na Serra

Outros municípios da Serra também registraram crescimento, conforme os dados de janeiro do Caged. Todos foram puxados pela agropecuária. Em Vacaria, por exemplo, o saldo total foi de 7.248 vagas, sendo que 7.167 são da agropecuária. Outro caso é em Flores da Cunha, com o saldo geral de 1.420 novos postos de trabalho, sendo que 1.193 vieram da agropecuária.

Já movimento semelhante ao de Caxias aconteceu em Bento Gonçalves, com 901 vagas geradas na agropecuária e também 542 na indústria. Na cidade, o saldo foi de 1.535 postos de trabalho. Confira abaixo o desempenho em outras cidades da Serra:

Bento Gonçalves

Contratações: 3.773

Demissões: 2.238

Saldo: 1.535

Farroupilha

Contratações: 1.625

Demissões: 1.378

Saldo: 247

Flores da Cunha

Contratações: 2.168

Demissões: 748

Saldo: 1.420

Vacaria

Contratações: 8.591

Demissões: 1.343

Saldo: 7.248

São Marcos

Contratações: 689

Demissões: 380

Saldo: 309

Vagas no FGTAS/Sine

Em Caxias do Sul, vagas de emprego podem ser conferidas na Agência do Sine. Na quarta-feira (26), por exemplo, eram 330 vagas. Os interessados podem conferir os postos pelo site da prefeitura. Na agência, a distribuição de senhas inicia às 8h.